Im Länggassquartier in der Stadt Bern hat es gebrannt. Dabei ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Die Behörden haben die Bevölkerung aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Mittlerweile ist der Brand von der Feuerwehr gelöscht worden, meldet die Kantonspolizei Bern.

Verletzt wurde niemand.

Ein lauter Knall hat am Morgen das Länggassquartier in Bern erschüttert. In der nahen Umgebung des Tierspitals stieg zunächst Rauch aus einem Gebäude auf. Der Knall ereignete sich kurz nach 11 Uhr, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Zudem war in der Umgebung ein unangenehmer Geruch festzustellen. Mitarbeitende des Tierspitals wurden evakuiert.

Die Kantonspolizei Bern leitete den Verkehr teilweise um. Der Muraltweg war ebenfalls gesperrt. Der Warndienst Alertswiss forderte die Bevölkerung um 11:43 Uhr dazu auf, in der Umgebung die Fenster zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten. Die Polizei Bern konnte zunächst keine Angaben zum Ereignis machen.

Alertswiss gibt Entwarnung

Nun ist klar, dass das Gebäude 122C des Tierspitals gebrannt hat. Gemäss der Website der Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Bern handelte es sich um das Gebäude Wildtiere/Fische.

Um 12:45 Uhr gab der Warndienst Alertswiss Entwarnung.

Legende: Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Das Lindenhofspital gleich neben dem Tierspital hatte aufgrund des Brandes vorsorglich sein Notfallzentrum, die Operationssäle und die Aufwachräume evakuiert. Die Patientinnen und Patienten sowie das Spitalpersonal seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, schrieb das Spital am Nachmittag in einer Mitteilung. Die «regulären Prozesse» seien wieder aufgenommen worden.