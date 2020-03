Fast alle Schutzmasken kommen heute aus chinesischen Fabriken. Nach der Ausbreitung des Coronavirus in China stieg der Bedarf und es wurde weniger produziert. In Europa blockierten Nachbarstaaten wie Frankreich und Deutschland Lieferungen in die Schweiz.

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) versuchte jahrelang ein Pflichtlager für Schutzmasken einzurichten. Aber die Pläne scheiterten. Nur wenige Importeure haben sich heute freiwillig verpflichtet, Masken für den Notfall zu lagern, insgesamt rund 180'000 der besonders schützenden FFP-2 Masken. Wie der Bund vor Jahren aber berechnet hat, bräuchte es in einer Pandemie 745'000 solcher Masken.