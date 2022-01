Der Cloud Act ist ein US-amerikanisches Gesetz. Es wurde 2018 vom US-Kongress verabschiedet. Es verpflichtet Unternehmen mit Sitz in den USA, den US-Behörden Zugriff auf gespeicherte Daten im Internet zu gewähren, beispielsweise an die US-Bundespolizei FBI.



Wenn es um Verbrechensbekämpfung oder um Terrorabwehr geht, sind WhatsApp-Chats eine mögliche Quelle, um Kriminellen das Handwerk zu legen. Datenschützer allerdings haben dieses Gesetz scharf kritisiert. Eine US-Datenschutz-Organisation bezeichnet es als «Eingriff in die Privatsphäre und eine Beschneidung der Grundrechte».



Dass die Armee angesichts dieser Gesetzeslage künftig auf Threema setzt, ist für Digital-Experte Jean-Claude Frick nur logisch: «Threema ist eine Schweizer Firma und kann dadurch nicht durch den Cloud Act gezwungen werden, Daten rauszurücken. Sie könnte natürlich von den Schweizer Behörden gezwungen werden, aber nicht von den amerikanischen.»