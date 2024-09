Der Online-Vergleichsdienst Comparis fordert vom Parlament mehr Spielraum für alternative Versicherungsmodelle. Es sei wichtig, dass Krankenkassen und medizinische Leistungserbringer mehr Möglichkeiten haben im Krankenversicherungsgesetz.

«Dieser dritte Prämienschock in Folge bringt viele Versicherte in finanzielle Schwierigkeiten. Das gilt besonders für Familien, die bisher keine individuelle Prämienverbilligung erhalten haben», liess sich Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly in einem Communiqué zitieren. Auch Hypothekarzinsen, Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise seien in den letzten Jahren gestiegen.