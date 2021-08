«Sobald sich alle impfen konnten, die dies wollen, stellt sich die Frage, wer die Tests bezahlen soll». Diese Aussage von Bundespräsident Guy Parmelin führt zu regen Diskussionen in der SRF-Community. In einer nicht repräsentativen Umfrage sind über ein Drittel der SRF-Community der Meinung, dass der Bund auf jeden Fall weiterhin die Kosten tragen soll. Wenn die Regierung die Tests oder Impfungen quasi anordne, so soll er dafür auch bezahlen, meint User Charles Halbeisen. Es sei geradezu «befremdend, wie Parmelin versucht, Druck auszuüben». Roberto Holzer ist ähnlicher Meinung: Erst wenn Impfung und Test nicht mehr verlangt, beziehungsweise dringlich empfohlen werden, sollen die Menschen die Kosten selber tragen. Eine unterschiedliche Handhabung von Impfung und Test sei in seinen Augen «nicht korrekt».

Häufig ist jedoch in den Kommentarspalten zu lesen, dass kostenpflichtige Antigen-Schnelltests nützlich wären, um mehr Menschen von der Impfung zu überzeugen. «Indem die für die wiederholten Tests zur Kasse gebeten werden, wird ein Anreiz zur Überwindung der Angst vor der Impfung geschaffen», sagt Adriano Granello. SRF-User Jean-Claude Heusser ist zwar gegen einen Impfzwang, aber jene, die durch ihre Ablehnung den «Weg zurück zur Normalität» behindern würden, müssten eben mit Einschränkungen leben.

Wer soll künftig für die Antigen-Schnelltests bezahlen? Die Antigen-Schnelltests sollten allen kostenfrei zur Verfügung stehen. Die Antigen-Schnelltests sollten allen kostenfrei zur Verfügung stehen. % Die Antigen-Schnelltests sollen, sobald sich alle Impfwilligen impfen konnten, für alle kostenpflichtig werden. Die Antigen-Schnelltests sollen, sobald sich alle Impfwilligen impfen konnten, für alle kostenpflichtig werden. % Die Antigen-Schnelltests sollen, sobald sich alle Impfwilligen impfen konnten, für Ungeimpfte kostenpflichtig werden. Die Antigen-Schnelltests sollen, sobald sich alle Impfwilligen impfen konnten, für Ungeimpfte kostenpflichtig werden. % Die Antigen-Schnelltests sollen für Geimpfte und Genesene kostenpflichtig werden. Die Antigen-Schnelltests sollen für Geimpfte und Genesene kostenpflichtig werden. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Eine Mehrheit ist für kostenpflichtige Tests

Insgesamt zeigt unsere Umfrage in der SRF-Community relativ deutliche Mehrheitsverhältnisse: Rund 60 Prozent der Teilnehmenden sind der Meinung, die Antigen-Schnelltests sollen kostenpflichtig werden, sobald alle ein Impfangebot bekommen haben. Davon vertreten knapp 40 Prozent die Ansicht, dass die Tests für alle kosten sollen, währendem über die Hälfte eine Kostenpflicht nur für Ungeimpfte will.

In der Diskussion spielen auch immer wieder die hohen Kosten für den Staat, die angehäuften Schulden eine Rolle – sowie das Unverständnis dafür, dass die Allgemeinheit den Preis für Personen, welche sich nicht impfen wollen, weiter übernehmen soll.

Das gilt aktuell Box aufklappen Box zuklappen Antigen-Schnelltests sind wahrscheinlich die verbreitetste Form, sich testen zu lassen. Das hängt massgeblich damit zusammen, dass man mit einem Schnelltest-Resultat an ein Covid-Zertifikat kommt und vor allem: Der Bund übernimmt aktuell alle Kosten für die Schnelltests. Man kann diese in einem Testzentrum, bei einer Ärztin oder einem Arzt, in Spitälern oder Apotheken durchführen lassen. Man kann sich auch gratis testen lassen, wenn man keine Symptome des Coronavirus hat.

Vor allem müsse «mit dem kostenfreien Testen ohne Symptome bald Schluss sein», ist User August Meier überzeugt. Es sei heute zu einfach und erst noch gratis, sich nicht impfen zu lassen. So werde das mit der «Durchimpfung nie etwas und die Krankenkassenprämien werden aufgrund der hohen Zahl an schweren Fällen noch mehr steigen».

Warum soll der Steuerzahler all die Tests bezahlen, die jedes Wochenende gemacht werden?

Man müsse ja nicht in den Ausgang oder ins Ausland reisen, sagt etwa User Charles. Falls doch, gebe es ja «die Impfung oder man bezahlt die Tests selber». Irgendwann gelte es schliesslich, aus dieser «Schuldenspirale wieder rausfinden».

Keine Testkosten nur für Geimpfte Box aufklappen Box zuklappen In unserer Umfrage haben wir auch noch gefragt, ob die Antigen-Schnellsts nur für Genesene und Geimpfte kostenpflichtig werden sollen. Ob sie also für all jene gratis bleiben sollen, die weiterhin am meisten darauf angewiesen wären – weil sie sich nicht impfen lassen wollen oder können. Für diese Variante gab es jedoch in der Community nur äusserst wenig Zuspruch.

Wieso die Partygänger finanzieren?

Die Kosten für die täglich Zehntausenden von Tests und das Partyvolk, das sich nun mutmasslich am häufigsten testet, sorgt am meisten für Unmut in der Community – und dafür, dass viele die Testkosten nun privatisieren wollen. Auch Conny Hasler fragt sich: «Warum soll der Steuerzahler all die Tests zahlen, die jedes Weekend von Hunderten von jungen Menschen gemacht werden, nur damit sie in den Club gehen können?»

Was meinen Sie, wer soll künftig für die Antigen-Schnelltests bezahlen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.