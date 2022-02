Die Schweiz soll Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, fordern mehrere Organisationen in einem offenen Brief an den Bundesrat, aber auch namhafte Politiker und die Teilnehmer der Friedensdemo am Samstag.

Die Forderung stösst bei Justizministerin Karin Keller-Sutter auf offene Ohren.

Gemäss aktueller Schätzung des Bundes könnten ein paar hundert oder ein- bis zweitausend Menschen in der Schweiz Zuflucht suchen.

Dabei käme es auf die Dauer und Intensität des Kriegs an, so das Staatssekretariat für Migration (SEM). Mit ihrer Schätzung von zweitausend flüchtenden Menschen liegt das SEM weit unter der Aufnahme-Forderung der Organisationen: Der offene Brief von linken Jungparteien, den Grünen und Organisationen, wie Solidarité sans frontières und Campax, nennt eine konkrete Zahl: Die Schweiz soll 10'000 Schutzsuchende aus der ukrainischen Krisenregion aufnehmen.

Legende: Eine Mutter umarmt ihren Sohn am Grenzübergang Beregsurany, Ungarn. Der Sohn wurde mit der Schwester vom Vater, der die Grenze nicht überschreiten darf, an eine Fremde übergeben, die sie auf die andere Seite brachte. Keystone

Befürworter aus der Politik

Der Zürcher SP Ständerat Daniel Jositsch nennt zwar keine konkrete Zahl, er fordert die Justizministerin aber ebenfalls auf, Flüchtenden aus der Ukraine Schutz zu gewähren.

Die Forderung stösst bei Justizministerin Karin Keller Sutter auf offene Ohren. Wenige Stunden nach Jositschs Aufruf erklärte die FDP-Bundesrätin an einer anderen Medienkonferenz: «Wir werden eng mit den Schengenstaaten schauen, wie wir helfen können. Es braucht eine gesamteuropäische Solidarität.»

Die Schweiz werde sich an dieser gesamteuropäischen Solidarität beteiligen, sagte Keller-Sutter weiter. «Die Schweiz ist auf Ukrainerinnen und Ukrainer vorbereitet, die hier Schutz suchen.»

SEM erwartet Fluchtströme erst in Nachbarländer

Kurz- und mittelfristig dürften sich Flüchtlinge aus der Ukraine vor allem in die EU-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien begeben, zu denen direkte Landesgrenzen bestehen, sagt das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag.

Bild 1 / 3 Legende: Mitglieder der slowakischen Streitkräfte helfen Menschen, die aus der Ukraine fliehen und in der Slowakei ankommen, in Vysne Nemecke. Reuters Bild 2 / 3 Legende: Zwei Blicke, keine Worte. Reuters Bild 3 / 3 Legende: Aus der Ukraine fliehende Menschen kommen in Ubla, Slowakei an am 26. Februar. Reuters

Danach dürften vor allem jene Staaten betroffen sein, in denen bereits heute viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben. In der Schweiz ist die ukrainische Diaspora gemäss SEM im europäischen Vergleich mit rund 7000 Personen vergleichsweise klein. Aufgrund der unklaren und sich rasch verändernden Lage in der Ukraine könne keine abschliessenden Beurteilungen vorgenommen werden, die Situation werde laufend analysiert.

Schweiz ist vorbereitet

Die Schweiz sei gewillt, sich solidarisch zu zeigen, heisst es auch beim SEM weiter. Das Asyl-System der Schweiz sei grundsätzlich auf Schwankungen ausgerichtet. Für den Fall grösserer Migrationsbewegungen sei eine Notfallplanung vorhanden.

Bundesrätin KKS und SEM-Chefin in Brüssel Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntag findet in Brüssel eine ausserordentliche Sitzung der EU-Innen- und Justizminister zur Situation in der Ukraine statt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter nimmt an der Konferenz teil. Auch die SEM-Chefin Christine Schraner Burgener ist in Brüssel.

Bereits am Donnerstag hatte das SEM angesichts der Ereignisse entschieden, die derzeit hängigen Asylgesuche von ukrainischen Staatsangehörigen zu sistieren und vorerst keinen Entscheid zu fällen. Ob die Asyl- und Wegweisungspraxis angepasst wird, kann gemäss SEM noch nicht gesagt werden. Ende 2021 waren in der Schweiz 116 Gesuche von Ukrainerinnen und Ukrainer hängig.