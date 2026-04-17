Der am Donnerstag publizierte Bericht ist der erste Jahresbericht unter der neuen Direktorin, Eva Wildi-Cortés. Er enthält nebst Fallbeispielen aus dem Jahr 2025 auch einige statistische Angaben. Dabei fällt auf: 2025 hat sich die Anzahl Einreiseverbote fast vervierfacht.

Der starke Anstieg betraf vor allem den Bereich Terrorismus. «Insbesondere gerichtlich verwertbare Informationen von ausländischen Partnern trugen dazu bei, dass in über 500 Fällen Einreiseverbote ausgesprochen wurden», schreibt das Fedpol.

Zum Beispiel stellte Europol seinen Mitgliedliedstaaten einen Datensatz zu Angehörigen des IS zur Verfügung, die sich im Ausland aufhalten. Wieso das Fedpol derartige Hinweise auf mutmassliche Terroristen, die einreisen wollten, im Jahr 2025 erhalten hat, lässt der Bericht 2025 offen. Die Ausweisungen aus der Schweiz 2025 halten sich im Rahmen der letzten Jahre, 2025 waren es fünf. Sie konnten alle vollzogen werden.

Der Eisberg Organisierte Krimininalität

Einen Fokus will das Fedpol auf die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) legen. Wildi-Cortés vergleicht in ihrem ersten Editorial die OK mit einem Eisberg, von dem nur die Spitze aus dem Wasser ragt. Wildi-Cortés schreibt zu den Zielsetzungen des Fedpol: «Wir wollen nicht nur an der Spitze des Eisbergs pickeln. Wir wollen das Wasser erhitzen, damit der gesamte Eisberg schmilzt».

Legende: Das Fedpol bekämpft Kriminialität an allen Ecken und Enden. Die Einreiseverbote wegen Terrorismus sind 2025 sprunghaft angestiegen. Keystone/Ennio Leanza

Dazu verfolge das Fedpol einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz und wolle ein Umfeld schaffen, in dem sich kriminielle Netzwerke nicht entfalten könnten. Die Erarbeitung eines Nationalen Aktionsplanes (NAP) gehört ebenfalls zu dieser Strategie. 2026 werden bereits Massnahmen umgesetzt, die keine rechtlichen Anpassungen benötigen, hier drei Beispiele: