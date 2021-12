Resettlement bedeutet die Umsiedlung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus einem Erstaufnahmeland in ein sicheres Drittland. Beim Resettlement sind Personen vom UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bereits als Flüchtlinge anerkannt, bevor sie in ein anderes Land gebracht werden.



Das UNHCR ist einer der grössten Partner in der humanitären Hilfe der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit.