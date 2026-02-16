Viel Schnee und Sturm sorgen für eine kritische Lawinensituation in der Schweiz. Im Wallis wurden Menschen evakuiert. Der Überblick.

Höchste Lawinengefahr im Wallis: Die Lawinensituation in den Schweizer Alpen bleibt kritisch. Neu gilt für Teile des Wallis die höchste Lawinen-Gefahrenstufe 5, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) mitteilte. Stufe 5 werde sehr selten prognostiziert, schrieb das SLF auf seiner Webseite. Die höchste Warnstufe bedeutet, dass in betroffenen Gebieten viele sehr grosse und auch extrem grosse Lawinen zu erwarten sind. Diese könnten auch Strassen und Siedlungen in Tallagen erreichen. Für Grossteile der Alpen vom Wallis bis Graubünden gilt mit Stufe 4 zudem die zweithöchste Gefahrenstufe. Mittlere bis grosse Lawinen könne es im Graubünden und im Tessin geben. Abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse gefährlich, auch Verkehrswege seien teils gefährdet, schrieb das SLF.

Legende: In Teilen des Wallis (dunkelrot) gilt aktuell die höchste Lawinen-Gefahrenstufe 5. SLF

Die weiteren Aussichten: Laut SRF Meteo fällt am Dienstag verbreitet weiter viel Neuschnee. Am Dienstag liegt die Schneefallgrenze auf 500 bis 700 Meter. Zudem werden weiter stürmische Winde erwartet. Erst am Dienstagabend sollen die Niederschläge nachlassen. Dadurch nimmt die Lawinengefahr am Mittwoch zwar voraussichtlich etwas ab, die Situation dürfte laut dem SLF aber angespannt bleiben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 1 / 12 Legende: In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 2 von 12. Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. Bildquelle: KEYSTONE/Julien Grindat. 2 / 12 Legende: Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. KEYSTONE/Julien Grindat

Bild 3 von 12. Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 3 / 12 Legende: Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. Kantonspolizei Wallis

Bild 4 von 12. Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 4 / 12 Legende: Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. Kantonspolizei Wallis

Bild 5 von 12. An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 5 / 12 Legende: An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. Kantonspolizei Wallis

Bild 6 von 12. Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 6 / 12 Legende: Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 7 von 12. Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 7 / 12 Legende: Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 8 von 12. Laut SRF-Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinen-Gefahr wird auf weiteres bestehen bleiben. Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 8 / 12 Legende: Laut SRF-Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinen-Gefahr wird auf weiteres bestehen bleiben. KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 9 von 12. Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. Bildquelle: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller. 9 / 12 Legende: Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Bild 10 von 12. Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. Bildquelle: SRF. 10 / 12 Legende: Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. SRF

Bild 11 von 12. Lawinengefahr bei Davos GR. Bildquelle: Gaudenz Flury. 11 / 12 Legende: Lawinengefahr bei Davos GR Gaudenz Flury

Bild 12 von 12. In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. Bildquelle: SRF. 12 / 12 Legende: In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehrere Täler im Wallis gesperrt: Im Goms ist die Strasse zwischen Niederwald und Obergesteln gesperrt. Auch die Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn befahren die Strecke nicht. Der Autoverlad Furka zwischen ist ebenfalls ausgesetzt. Denn in Oberwald im Wallis, können die Züge nicht weiterfahren: Bahnlinie und Strasse wurden aufgrund der Lawinengefahr gesperrt. Saastal: Die Kantonsstrasse zwischen Saas-Balen und Stalden ist seit Montagabend wegen erhöhter Lawinengefahr gesperrt. Betroffen sind alle Dörfer ab Saas-Balen – auch Saas-Fee. An diversen Orten bleiben zudem touristische Infrastrukturen geschlossen. Die Strasse ins Lötschental ist ebenfalls gesperrt.

Menschen evakuiert: In der Walliser Gemeinde Orsières haben am Montag rund 50 Personen aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen müssen. Der Evakuierungsbefehl gilt bis mindestens Mittwochmorgen. Betroffen sind mehrere Gebäude in La Fouly sowie die Weiler Le Clou und Les Granges und das Dorf Ferret. Laut der Gemeinde handelt es sich um eine präventive Massnahme aufgrund von Unwettern und erwarteten starken Niederschlägen. Alle Personen konnten erreicht und andernorts untergebracht werden. Nur sehr wenige Gebäude seien von Lawinen gefährdet. Rund 30 von der Anordnung betroffene Gebäude weiter oben im Tal seien zudem im Winter in der Regel ohnehin nicht zugänglich.

Entgleister Zug in Goppenstein: Bereits am Montagmorgen ging bei Goppenstein VS eine Lawine nieder und führte zu einer Zugsentgleisung . Fünf Personen wurden verletzt. Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig ist unterbrochen. Es verkehrten Ersatzbusse. Der Abschnitt bleibe voraussichtlich bis Samstagmorgen gesperrt, sagte die BLS. Der Regionale Sicherheitsdienst Lötschental sperrte zudem die Strasse zwischen Goppenstein und Gampel-Steg, wie die BLS mitteilte.

38-jähriger Snowboarder stirbt in Lawine bei Davos Box aufklappen Box zuklappen Ein 38-jähriger Snowboarder ist am Sonntagnachmittag in Davos GR von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Der Schweizer war zusammen mit einer weiteren Person abseits der Piste unterwegs. Die Lawine löste sich gegen 13.30 Uhr unterhalb des Schwarzhorns im Skigebiet Parsenn, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. Die Begleitperson habe umgehend die Rettungskräfte alarmiert und mit der Suche nach dem Verschütteten begonnen. Dieser konnte schliesslich nur noch tot geborgen werden. Unzählige Helfer, darunter 16 Mitarbeitende der Sportbahnen, fünf Mitglieder der SOS-Rettungsstation, Bergretter des SAC mit drei Lawinensuchhunden, 20 Freiwillige, eine Rega-Crew und die Alpinpolizei standen im Einsatz. Der 38-Jährige ist bereits der zwölfte Lawinentote in dieser Wintersaison, wie der Webseite des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF zu entnehmen ist.

Warum ist die Situation so kritisch? Viel Neuschnee und stürmische Winde haben im Norden und im Wallis zu grossen Mengen an Triebschnee geführt. In diesem Neu- und Triebschnee können Lawinen sehr leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen, wie es im SLF-Bulletin heisst. Werden tiefere Schneeschichten mitgerissen, könnten sie sehr gross werden.