Viel Schnee und Sturm sorgen für eine kritische Lawinensituation in der Schweiz. Im Wallis sind Täler gesperrt und Menschen wurden evakuiert.

Lawinengefahr im Wallis auf zweithöchster Stufe – die Übersicht

Zweithöchste Lawinengefahr im Wallis: Die Lawinensituation in den Schweizer Alpen bleibt kritisch. Die Lawinengefahrenstufe 5 für das Wallis, die höchste Warnstufe, ist ab 17 Uhr aufgehoben, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) mitteilt. Es gilt Gefahrenstufe 4. Mittlere bis grosse Lawinen kann es demnach auch in Graubünden und im Tessin geben. Abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse gefährlich, auch Verkehrswege seien teils gefährdet, schreibt das SLF.

Die weiteren Aussichten: Laut SRF Meteo fällt am Dienstag verbreitet weiter viel Neuschnee. Die Schneefallgrenze lliegt auf 500 bis 700 Meter. Zudem werden weiter stürmische Winde erwartet. Erst am Dienstagabend sollen die Niederschläge nachlassen. Dadurch nimmt die Lawinengefahr am Mittwoch zwar voraussichtlich etwas ab, die Situation dürfte laut dem SLF aber angespannt bleiben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 18. Im Schweizer Alpenraum schneits – und zwar ziemlich viel. (Riederalp VS, 17.2.2026). Bildquelle: Denise Feller. 1 / 18 Legende: Im Schweizer Alpenraum schneits – und zwar ziemlich viel. (Riederalp VS, 17.2.2026) Denise Feller

Bild 2 von 18. Die Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt. (17.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler. 2 / 18 Legende: Die Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt. (17.2.2026) KEYSTONE/Urs Flueeler

Bild 3 von 18. In Andermatt laufen die Räumungsarbeiten auf Hochtouren. (17.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler. 3 / 18 Legende: In Andermatt laufen die Räumungsarbeiten auf Hochtouren. (17.2.2026) KEYSTONE/Urs Flueeler

Bild 4 von 18. Auch die Bahnstrecke Furka-Oberalp muss vom Schnee befreit werden. (17.2.2026). Bildquelle: Keystone/Urs Flueeler. 4 / 18 Legende: Auch die Bahnstrecke Furka-Oberalp muss vom Schnee befreit werden. (17.2.2026) Keystone/Urs Flueeler

Bild 5 von 18. Auch im Graubünden prasselt viel Schnee nieder. (Laax GR, 17.2.2026). Bildquelle: Estelle Hoeffleur. 5 / 18 Legende: Auch im Graubünden prasselt viel Schnee nieder. (Laax GR, 17.2.2026) Estelle Hoeffleur

Bild 6 von 18. Manche Täler im Wallis sind von der Aussenwelt abgeschnitten, so zum Beispiel das Lötschental (Bild aus Kippel im Lötschental, 17.2.2026). Bildquelle: Stefanie Jaggi. 6 / 18 Legende: Manche Täler im Wallis sind von der Aussenwelt abgeschnitten, so zum Beispiel das Lötschental (Bild aus Kippel im Lötschental, 17.2.2026) Stefanie Jaggi

Bild 7 von 18. In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. (16.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 7 / 18 Legende: In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. (16.02.2026) KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 8 von 18. Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. (16.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Julien Grindat. 8 / 18 Legende: Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. (16.02.2026) KEYSTONE/Julien Grindat

Bild 9 von 18. Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. (16.02.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 9 / 18 Legende: Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. (16.02.2026) Kantonspolizei Wallis

Bild 10 von 18. Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. (16.02.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 10 / 18 Legende: Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. (16.02.2026) Kantonspolizei Wallis

Bild 11 von 18. An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. (16.02.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 11 / 18 Legende: An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. (16.02.2026) Kantonspolizei Wallis

Bild 12 von 18. Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. (16.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 12 / 18 Legende: Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. (16.02.2026) KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 13 von 18. Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. (16.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 13 / 18 Legende: Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. (16.02.2026) KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 14 von 18. Laut SRF-Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinen-Gefahr wird auf weiteres bestehen bleiben. (16.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 14 / 18 Legende: Laut SRF-Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinen-Gefahr wird auf weiteres bestehen bleiben. (16.02.2026) KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 15 von 18. Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. (16.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller. 15 / 18 Legende: Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. (16.02.2026) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Bild 16 von 18. Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. (16.02.2026). Bildquelle: SRF. 16 / 18 Legende: Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. (16.02.2026) SRF

Bild 17 von 18. Lawinengefahr bei Davos GR. (16.02.2026). Bildquelle: Gaudenz Flury. 17 / 18 Legende: Lawinengefahr bei Davos GR. (16.02.2026) Gaudenz Flury

Bild 18 von 18. In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. (16.02.2026). Bildquelle: SRF. 18 / 18 Legende: In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. (16.02.2026) SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehrere Täler im Wallis nicht zugänglich: Nach wie vor sind viele Strassen in den Alpenregionen wegen der anhaltenden Lawinengefahr gesperrt. Besonders betroffen ist das Wallis. Im Goms ist die Strasse zwischen Niederwald und Obergesteln gesperrt. Auch die Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) befahren die Strecke nicht. Der Autoverlad Furka ist ebenfalls eingestellt. Nach aktuellen Prognosen soll dieser um 17:30 Uhr wieder in Betrieb genommen werden. Gesperrt sind derzeit auch die Hauptstrassen zu den Ferienorten Saas Fee und Saas Grund, Zermatt, Zinal und Arolla. An diversen Orten bleiben zudem touristische Infrastrukturen geschlossen. Die Strasse ins Lötschental ist ebenfalls gesperrt. Am Montag mussten in Orsières rund 50 Personen evakuiert werden. Auf einem Video (siehe unten) ist zu sehen, wie im Mattertal zwischen Täsch und Randa eine Lawine niedergeht. Kurz vor Mittag donnerte zwischen Randa und Herbriggen eine weitere Lawine nieder. Die Staublawine erfasste einen Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB). Der Bahnbetrieb zwischen St. Niklaus und Täsch ist eingestellt. Es gab bei beiden Lawinen keine Verletzten.

Mehrere Skigebiete zu: Zahlreiche Skigebiete im Wallis sind für den Rest des Tages geschlossen; so zum Beispiel das Gebiet im Lötschental, Les Marécottes, Verbier und Les 4 Vallées.

Entgleister Zug in Goppenstein: Am Montagmorgen ging bei Goppenstein VS eine Lawine nieder und führte zu einer Zugsentgleisung. Fünf Personen wurden verletzt. Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig ist unterbrochen. Auch die Strasse nach Goppenstein ist gesperrt.

Stromausfall und Staus wegen Schneeketten Box aufklappen Box zuklappen In der Surselva und im Prättigau (beide in Graubünden) ist wegen der starken Schneefälle der Strom zeitweise ausgefallen. Mehr als 1300 Haushalte waren betroffen, schreibt das Energieunternehmen Repower am Dienstagvormittag. Die Unterbrüche hätten Minuten bis Stunden gedauert. Zudem sorgte auf gewissen Strecken die eingeführte Schneekettenpflicht für Staus. Das betreffe etwa den Abschnitt der Brünigstrecke A8 zwischen Sarnen OW und Brienz BE, teilt der Verkehrs­informations­dienst Viasuisse am Dienstag mit.

Warum ist die Situation so kritisch? Viel Neuschnee und stürmische Winde haben im Norden und im Wallis zu grossen Mengen an Triebschnee geführt. In diesem Neu- und Triebschnee können Lawinen sehr leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen, wie es im SLF-Bulletin heisst.