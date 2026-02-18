Die Situation in den Alpen bleibt kritisch, die Lawinengefahr gross. Doch der Schneefall lässt vorübergehend nach.

Lawinengefahr im Wallis bleibt auf Stufe 4 – die Übersicht

Zweithöchste Lawinengefahr im Wallis: Die Lawinengefahrenstufe 4 für das Wallis, die zweithöchste Warnstufe, bleibt vorerst bestehen, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF mitteilte. Am Dienstag hatte zwischenzeitlich die höchste Warnstufe 5 gegolten. Die spontane Lawinenaktivität nehme mit dem Abklingen der Schneefälle ab, trotzdem seien auch am Mittwoch noch einzelne spontane Lawinen möglich. Dies vor allem am nördlichen Alpenkamm, im Wallis, im Gotthardgebiet, im nördlichen Tessin, in Nordbünden und im Unterengadin nördlich des Inns. Abseits gesicherter Pisten bleiben die Verhältnisse gefährlich, auch exponierte Verkehrswege seien teils gefährdet, so das SLF.

Legende: SRF

Die weiteren Aussichten: Laut SRF Meteo klangen die Schneefälle in den Alpen am Dienstagabend ab. Danach war es über Nacht für ein paar Stunden trocken. Doch heute Mittwoch breitet sich aus Westen neuer Schneefall aus, auch im Flachland seien vorübergehend winterliche Strassenverhältnisse möglich, so die SRF-Meteorologinnen und -Meteorologen. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze allmählich auf 800 bis 1300 Meter, nur in der Nordostschweiz bleibt sie tiefer. In den Alpen muss am Mittwoch allerdings nicht mit mehr als 5 bis 15 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 20. Bei den letzten Räumungsarbeiten: Die A6 von Goppenstein nach Gampel ist wieder geöffnet. Die Lawinensituation hat sich etwas entspannt. Bildquelle: ASTRA. 1 / 20 Legende: Bei den letzten Räumungsarbeiten: Die A6 von Goppenstein nach Gampel ist wieder geöffnet. Die Lawinensituation hat sich etwas entspannt. ASTRA

Bild 2 von 20. Im Schweizer Alpenraum schneits – und zwar ziemlich viel. (Riederalp VS, 17.2.2026). Bildquelle: Denise Feller. 2 / 20 Legende: Im Schweizer Alpenraum schneits – und zwar ziemlich viel. (Riederalp VS, 17.2.2026) Denise Feller

Bild 3 von 20. Am Dienstag wurde in gewissen Teilen des Wallis vorübergehend die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen. (Ferden VS, 17.2.2026). Bildquelle: Jonas Aschilier. 3 / 20 Legende: Am Dienstag wurde in gewissen Teilen des Wallis vorübergehend die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen. (Ferden VS, 17.2.2026) Jonas Aschilier

Bild 4 von 20. Die Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf Weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt. (17.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Urs Flueeler. 4 / 20 Legende: Die Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf Weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt. (17.2.2026) KEYSTONE / Urs Flueeler

Bild 5 von 20. In Andermatt laufen die Räumungsarbeiten auf Hochtouren. (17.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Urs Flueeler. 5 / 20 Legende: In Andermatt laufen die Räumungsarbeiten auf Hochtouren. (17.2.2026) KEYSTONE / Urs Flueeler

Bild 6 von 20. Auch die Bahnstrecke Furka–Oberalp muss vom Schnee befreit werden. (17.2.2026). Bildquelle: Keystone / Urs Flueeler. 6 / 20 Legende: Auch die Bahnstrecke Furka–Oberalp muss vom Schnee befreit werden. (17.2.2026) Keystone / Urs Flueeler

Bild 7 von 20. Auch im Kanton Graubünden gab es viel Schnee. (Laax GR, 17.2.2026). Bildquelle: Estelle Hoeffleur. 7 / 20 Legende: Auch im Kanton Graubünden gab es viel Schnee. (Laax GR, 17.2.2026) Estelle Hoeffleur

Bild 8 von 20. Manche Täler im Wallis sind von der Aussenwelt abgeschnitten, so zum Beispiel das Lötschental (Bild aus Kippel im Lötschental, 17.2.2026). Bildquelle: Stefanie Jaggi. 8 / 20 Legende: Manche Täler im Wallis sind von der Aussenwelt abgeschnitten, so zum Beispiel das Lötschental (Bild aus Kippel im Lötschental, 17.2.2026) Stefanie Jaggi

Bild 9 von 20. In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 9 / 20 Legende: In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. (16.2.2026) KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 10 von 20. Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Julien Grindat. 10 / 20 Legende: Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. (16.2.2026) KEYSTONE / Julien Grindat

Bild 11 von 20. Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. (16.2.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 11 / 20 Legende: Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. (16.2.2026) Kantonspolizei Wallis

Bild 12 von 20. Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. (16.2.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 12 / 20 Legende: Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. (16.2.2026) Kantonspolizei Wallis

Bild 13 von 20. An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. (16.2.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 13 / 20 Legende: An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. (16.2.2026) Kantonspolizei Wallis

Bild 14 von 20. Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 14 / 20 Legende: Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. (16.2.2026) KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 15 von 20. Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 15 / 20 Legende: Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. (16.2.2026) KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 16 von 20. Laut SRF Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinengefahr wird auf Weiteres bestehen bleiben. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 16 / 20 Legende: Laut SRF Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinengefahr wird auf Weiteres bestehen bleiben. (16.2.2026) KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 17 von 20. Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Gian Ehrenzeller. 17 / 20 Legende: Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. (16.2.2026) KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Bild 18 von 20. Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. (16.2.2026). Bildquelle: SRF. 18 / 20 Legende: Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. (16.2.2026) SRF

Bild 19 von 20. Lawinengefahr bei Davos GR. (16.2.2026). Bildquelle: Gaudenz Flury. 19 / 20 Legende: Lawinengefahr bei Davos GR. (16.2.2026) Gaudenz Flury

Bild 20 von 20. In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. (16.2.2026). Bildquelle: SRF. 20 / 20 Legende: In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. (16.2.2026) SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Autoverlad Kandersteg-Goppenstein wieder aufgenommen: Die BLS hat den am Montag eingestellten Autoverlad zwischen Kandersteg BE und Goppenstein VS wieder in Betrieb genommen. Die Zufahrtsstrassen von Gampel-Steg VS sowie Wiler VS nach Goppenstein sind wieder befahrbar. Die Regionalzüge zwischen Goppenstein und Brig VS auf der Bergstrecke verkehren aber nach wie vor bis voraussichtlich Samstagmorgen nicht. Es wurde ein stündlicher Ersatzverkehr von Visp über Gampel bis nach Goppenstein eingerichtet. Am frühen Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Mehrere Täler im Wallis nicht zugänglich: Nach wie vor sind viele Strassen in den Alpen wegen der anhaltenden Lawinengefahr gesperrt. Besonders betroffen ist das Wallis. In Goms ist die Strasse zwischen Niederwald und Obergesteln gesperrt. Auch die Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) befahren die Strecke nicht. Der Autoverlad Furka ist noch immer eingestellt. Gesperrt sind derzeit auch die Hauptstrassen zu den Ferienorten Saas Fee und Saas Grund. Die Strasse ins Lötschental ist ebenfalls gesperrt. Die Strassensperrungen nach Zinal und Arolla wurden laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse wieder aufgehoben.

Lawinen donnern ins Tal: Auf einem Video (siehe unten) ist zu sehen, wie am Dienstag im Mattertal zwischen Täsch und Randa eine Lawine niedergeht. Eine weitere Lawine donnerte ebenfalls im Mattertal etwas später zwischen Randa und Herbriggen nieder. Die Staublawine erfasste einen Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Verletzt wurde dabei niemand. Der Bahnbetrieb zwischen St. Niklaus und Täsch wurde zwischenzeitlich eingestellt, inzwischen verkehren die Züge wieder nach Fahrplan.