 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kritische Lage in den Alpen Lawinengefahr in den Alpen auf Stufe 4 – die Übersicht

In den nördlichen Hochalpen ist über 1.5 Meter Neuschnee hinzugekommen. Die Verkehrssituation hat sich normalisiert.

18.02.2026, 10:03

Teilen

Lawinengefahr weiterhin gross: Die Gefahrenstufe 4 (von 5) bleibt mancherorts bestehen, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung mitteilte. Sie gilt für das Wallis südlich der Rhone (Rotten), im Gotthardgebiet, im nördlichen Tessin, in Nordbünden und im Unterengadin, schreibt das SLF. Seit der Nacht auf Montag sind in den nördlichen Hochalpen lokal über 1.5 Meter Neuschnee gefallen. Die aktuelle Schneehöhe in den Alpen beträgt in den höchsten Lagen teils bis über drei Meter, oberhalb von 2000 Metern sind es vielerorts über zwei Meter. In den höheren Gebieten der Berner und Walliser Alpen liegen die Schneehöhen inzwischen über dem, was Mitte Februar üblich ist, schreibt SRF Meteo.

Karte der Schweiz mit Lawinengefahrstufen, Stand 18.2.2026 um 17 Uhr.
Legende: SRF

Die weiteren Aussichten: Laut SRF Meteo steigt Schneefallgrenze allmählich auf 800 bis 1300 Meter, nur in der Nordostschweiz bleibt sie tiefer. In den kommenden Tagen geht es winterlich weiter. Vor allem am Donnerstag fällt zeitweise Schnee. Die Schneefallgrenze pendelt meist um 1000 Meter. Oberhalb davon kommen am Alpennordhang bis am Sonntag weitere 20 bis bis 40 cm Neuschnee zusammen, lokal auch mehr.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 20. Bei den letzten Räumungsarbeiten: Die A6 von Goppenstein nach Gampel ist wieder geöffnet. Die Lawinensituation hat sich etwas entspannt. Bildquelle: ASTRA.
    Schneepflug räumt Schnee vor Tunnelausfahrt in Berglandschaft.
  • Bild 2 von 20. Im Schweizer Alpenraum schneits – und zwar ziemlich viel. (Riederalp VS, 17.2.2026). Bildquelle: Denise Feller.
    Verschneite Berghütte und Bäume im Winter.
  • Bild 3 von 20. Am Dienstag wurde in gewissen Teilen des Wallis vorübergehend die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen. (Ferden VS, 17.2.2026). Bildquelle: Jonas Aschilier.
    Verschneites Bergdorf mit Holzhäusern und Bäumen.
  • Bild 4 von 20. Die Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf Weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt. (17.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Urs Flueeler.
    Verschneite Bergstrasse mit Warnschild vor Lawinengefahr.
  • Bild 5 von 20. In Andermatt laufen die Räumungsarbeiten auf Hochtouren. (17.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Urs Flueeler.
    Person räumt Schnee mit Schneefräse von verschneiten Autos.
  • Bild 6 von 20. Auch die Bahnstrecke Furka–Oberalp muss vom Schnee befreit werden. (17.2.2026). Bildquelle: Keystone / Urs Flueeler.
    Schneepflugzug räumt Schnee auf Gleisen, zwei Personen beobachten.
  • Bild 7 von 20. Auch im Kanton Graubünden gab es viel Schnee. (Laax GR, 17.2.2026). Bildquelle: Estelle Hoeffleur.
    Hund führt auf verschneitem Weg zu Eisskulpturen im Wald.
  • Bild 8 von 20. Manche Täler im Wallis sind von der Aussenwelt abgeschnitten, so zum Beispiel das Lötschental (Bild aus Kippel im Lötschental, 17.2.2026). Bildquelle: Stefanie Jaggi.
    Schneebedeckte Häuser in der Nacht, bei Strassenbeleuchtung. Etwa 40 Zentimeter Schnee liegt auf den Dächern.
  • Bild 9 von 20. In den Alpen sind zahlreiche Strassen wegen Lawinengefahr gesperrt. Im Bild die Strasse zur Stockgalerie in Goppenstein VS. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider.
    Verschneite Strasse mit Strassensperre und umliegenden Bäumen.
  • Bild 10 von 20. Oberhalb der Stockgalerie ist eine Lawine niedergegangen. Sie hat auch einen Teil der Bahnstrecke verschüttet. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Julien Grindat.
    Schneebedeckte Landschaft mit Bäumen und Strassen.
  • Bild 11 von 20. Auf der Bahnstrecke zwischen Goppenstein VS und Brig VS ist ein Zug mutmasslich wegen der Schneemassen entgleist. (16.2.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis.
    Zug blockiert von Schneemassen im Tunnel.
  • Bild 12 von 20. Schneemassen könnten kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise am Ausgang der Stockgalerie blockiert haben, hiess es von der Polizei. (16.2.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis.
    Zug im Schnee vor einem Tunnel, mit zwei Personen in orange gekleidet.
  • Bild 13 von 20. An Bord des Zuges waren 29 Menschen, fünf wurden verletzt. (16.2.2026). Bildquelle: Kantonspolizei Wallis.
    Zugunfall im Schnee mit Einsatzkräften vor Ort.
  • Bild 14 von 20. Am Bahnhof Goppenstein VS fahren derzeit keine Züge weiter nach Brig. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider.
    Schneebedeckte Bahngleise vor einem Tunnel.
  • Bild 15 von 20. Bahnhof Goppenstein VS: Ein Ersatzbus verkehrt im Schneegestöber. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider.
    Gelber Postbus bei Schnee an Haltestelle im Wald.
  • Bild 16 von 20. Laut SRF Meteo dürfte der Niederschlag gegen Dienstagabend nachlassen. Doch die hohe Lawinengefahr wird auf Weiteres bestehen bleiben. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider.
    Grüner Zug im Schneesturm auf schneebedeckten Gleisen.
  • Bild 17 von 20. Die Schneeräumungsfahrzeuge in den alpinen Gebieten waren am Montag gefordert, wie etwa hier auf der Taminabrücke in Valens SG. (16.2.2026). Bildquelle: KEYSTONE / Gian Ehrenzeller.
    Schneepflug auf verschneiter Strasse im Schneesturm.
  • Bild 18 von 20. Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist vorübergehend eingestellt. (16.2.2026). Bildquelle: SRF.
    Verschneite Strasse mit Schildern für Autoverlad Furka.
  • Bild 19 von 20. Lawinengefahr bei Davos GR. (16.2.2026). Bildquelle: Gaudenz Flury.
    Schneeweg mit Lawinenwarnschildern vor Berglandschaft.
  • Bild 20 von 20. In Orsières mussten aus Sicherheitsgründen 50 Personen evakuiert werden. (16.2.2026). Bildquelle: SRF.
    Verschneite Landschaft mit Absperrband.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Autoverlad wieder aufgenommen: Die BLS hat den eingestellten Autoverlad zwischen Kandersteg BE und Goppenstein VS am Mittwochmorgen wieder in Betrieb genommen. Die Zufahrtsstrassen von Gampel-Steg VS nach Goppenstein und ins Lötschental bis Wiler VS sind wieder befahrbar. Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig werde voraussichtlich erst am Montagmorgen um 5:30 Uhr wieder in Betrieb genommen, schrieb die BLS. Die Bergungsarbeiten eines havarierten Zuges müssen wegen der angespannten Lawinengefahr verschoben werden. Es wurde ein stündlicher Ersatzverkehr von Visp über Gampel bis nach Goppenstein eingerichtet. Am Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Der Autoverlad an der Furka ist wieder in Betrieb.

Täler im Wallis wieder erreichbar: Viele gesperrte Strassenabschnitte sind im Verlauf des Tages wieder dem Verkehr übergeben worden. Die Verbindung der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) nach Zermatt ist seit Mittwochmorgen 8 Uhr wieder geöffnet. Auch die Hauptstrasse von Visp ins Saastal ist seit 15:50 Uhr wieder normal befahrbar. Die Zufahrten nach Arolla und Zinal im Unterwallis sind wieder offen. In der Region Orsières wurde die am Montag verhängte Evakuierung aufgehoben, wie die Behörden mitteilten. Die Gebiete Plateau de la Neuvaz, die Weiler Les Granges und Le Clou sowie das Dorf Ferret konnten ab 14:00 Uhr wieder von Touristinnen und Touristen sowie Einwohnerinnen und Einwohnern betreten werden.

Lawinen donnern ins Tal: In einem Video ist zu sehen, wie am Dienstag im Mattertal zwischen Täsch und Randa eine Lawine niedergeht. Eine weitere Lawine donnerte ebenfalls im Mattertal etwas später zwischen Randa und Herbriggen nieder. Die Staublawine erfasste einen Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Verletzt wurde dabei niemand. Der Bahnbetrieb zwischen St. Niklaus und Täsch wurde zwischenzeitlich eingestellt, inzwischen verkehren die Züge wieder nach Fahrplan.

10 vor 10, 17.2.2026, 21:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)