Wer sich in der Schweiz einbürgern lassen will, muss einiges mitbringen. Für den Schweizer Pass muss man über eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) verfügen und mindestens zehn Jahre in der Schweiz gewohnt haben. Darüber hinaus müssen Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller einen standardisierten Test in einer Landessprache bestehen (mündlich B1, schriftlich A2) und darlegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz nicht gefährden. Wer also beispielsweise eine gröbere Straftat begangen oder Betreibungen oder Steuerausfälle einer gewissen Höhe angehäuft hat, kann nicht eingebürgert werden.

Gesuchstellerinnen und Gesuchssteller müssen zudem finanziell für sich selber sorgen können und dürfen in den drei Jahren vor der Einbürgerung keine Sozialhilfe bezogen haben, beziehungsweise müssen die bezogenen Sozialleistungen zurückerstattet haben. Zudem müssen sie darlegen, dass sie die Werte der Bundesverfassung teilen, erfolgreich integriert und mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut sind. Gerade in letzteren Punkten bestehen bei den Einbürgerungskriterien je nach Kanton und Gemeinde grosse Unterschiede.