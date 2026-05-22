Klimastreik nimmt an Demo in Bern SVP-Initiative ins Visier

In Bern sind Tausende Menschen auf den Bundesplatz geströmt, um für mehr Klimagerechtigkeit und gegen die Volksinitiative «Keine 10-Mio-Schweiz» der SVP zu demonstrieren.

Laut Berner Medien waren rund 3000 Personen anwesend. Die Organisatorinnen und Organisatoren sprachen von 5000.

Die Teilnehmenden folgten einem Aufruf der Bewegung Klimastreik Bern.

Menschen unter 25 Jahren waren in der Mehrzahl, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Auf mitgeführten Transparenten waren Slogans zu lesen wie «CO₂ statt Menschen deckeln» und «Unser Problem sitzt nicht im Schlauchboot, sondern im Privatjet».

Der Klimastreik warf der SVP in seinem Aufruf vor, sie betreibe mit ihrer «Keine 10-Mio-Schweiz»-Initiative ein Ablenkungsmanöver. Mit ihrer Initiative gebe sie vor, sich gegen überfüllte Züge, zu hohe Mieten und für Umweltschutz einzusetzen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Teilnehmenden der Kundgebung demonstrierten in der Hauptstadt für mehr Klimagerechtigkeit ... Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 1 / 3 Legende: Die Teilnehmenden der Kundgebung demonstrierten in der Hauptstadt für mehr Klimagerechtigkeit ... KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 2 von 3. ... und gegen die SVP-Initiative «Keine-10-Mio-Schweiz», die in etwas mehr als drei Wochen zur Abstimmung kommt. Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 2 / 3 Legende: ... und gegen die SVP-Initiative «Keine-10-Mio-Schweiz», die in etwas mehr als drei Wochen zur Abstimmung kommt. KEYSTONE / Peter Schneider

Bild 3 von 3. Lokale Medien sprechen von rund 3000 Personen, die an der Demo teilnahmen. Bildquelle: KEYSTONE / Peter Schneider. 3 / 3 Legende: Lokale Medien sprechen von rund 3000 Personen, die an der Demo teilnahmen. KEYSTONE / Peter Schneider Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gleichzeitig sei es die SVP, die beim öffentlichen Verkehr, im Sozialwesen und beim Klimaschutz sparen wolle. Statt Abschottung brauche es mehr Geld für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und für eine nachhaltige Energiewende.

Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am 14. Juni über die Zuwanderungsinitiative.