Zuerst gingen sie weg, als gäbe es kein Morgen und jetzt will sie fast niemand mehr: die Covid-19-Selbsttests. Selbst in grossen Apotheken in der Stadt Zürich ist die Abgabe der Selbsttests um fast 75 Prozent zurückgegangen – obwohl diese Tests vom Bund finanziert sind und gratis abgegeben werden.

«Ich gehe davon aus, dass die Leute, die sich vermehrt draussen aufhalten, wo Testen nicht zwingend nötig ist, das regelmässige Testen vergessen. Vielleicht wollen es viele auch einfach vergessen, weil man des Testens müde ist», sagt Natalia Blarer Gnehm, die in der Apotheke Europaallee tätig ist.

In der Tat griffen die Menschen noch vor wenigen Wochen häufig nach den schnellen Covid-19-Tests, die zu Hause oder im Büro selbst angewendet werden können. Gemäss Hochrechnungen wurden im April noch 5.5 Millionen Tests abgegeben, dann aber sank die Zahl rapide auf nur noch 100'000 Stück im Juni. Ist die Bevölkerung heute dermassen testmüde?

Kein Grund, Alarm zu schlagen

Der Bund nennt drei Gründe, warum Selbsttests seltener eingesetzt werden: Die Durchimpfungsrate steigt, die Neu-Erkrankungen nehmen ab und die Testreihen in den Betrieben zeigen Wirkung.

Die regelmässig durchgeführten Spuck-Tests in Betrieben sind der Grund, warum etwa der Kanton Zürich eine Test-Müdigkeit verneint. Eine Test-Müdigkeit könne er überhaupt nicht bestätigen, betont Jérôme Weber, Mediensprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion:

«Wir haben jede Woche über 40'000 Tests in Schulen, Institutionen und in Firmen. Zusätzlich kommen wöchentlich noch zwischen 27'000 und 30'000 Selbsttests alleine im Kanton Zürich dazu.»

Tatsächlich sind die Einzeltests im Kanton Zürich nur leicht rückläufig, während aber die Zahl der repetitiven Tests in Betrieben von 0 auf über 40'000 Stück geschnellt ist.

Legende: Während die repetitiven Tests stark zugenommen haben, sind die Einzeltests rückläufig. SRF

Von Test-Müdigkeit kann keine Rede sein und das freut auch Apothekerin Natalia Blarer Gnehm: «Wir sind noch sehr weit davon entfernt, die Pandemie hinter uns zu lassen. In den nächsten Wochen und Monaten ist es sehr wichtig, dass weiterhin regelmässig und viel getestet wird.»

Heute sind erst 29 Prozent der Schweizer Bevölkerung zweimal geimpft. Gut also, dass noch nichts von einer Test-Müdigkeit zu spüren ist.