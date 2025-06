Flums sei eine glückliche Notlösung, erklärt Regisseur Philip Spaar. Ursprünglich sollte der Film in einer Grossbank in Zürich gedreht werden, doch nach monatelanger Vorarbeit kam die Absage. Dadurch drohte die zentrale Szene des Banküberfalls fast aus dem Drehbuch zu fallen, so Spaar weiter. Es sei generell schwierig, eine Bank für ein solches Projekt zu gewinnen.

Schliesslich ergab sich durch einen Kontakt die Möglichkeit, in der Kantonalbank in Flums zu drehen. Filialleiter Andreas Heeb öffnete dem Filmteam bereitwillig seine Türen. Die KB Flums war im vergangenen Herbst umgezogen, sodass die Dreharbeiten in den alten Räumlichkeiten problemlos organisiert werden konnten. Von der Gemeinde über die Kirche bis hin zur Polizei – die gesamte Region zieht mit und freut sich über dieses Projekt.