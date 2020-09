Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» will jeglichen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft verbieten. Die «Initiative für sauberes Trinkwasser» fordert hingegen, Direktzahlungen nur noch an Landwirtschaftsbetriebe zu vergeben, die keine Pestizide einsetzen. Beide kommen voraussichtlich im nächsten Jahr zur Abstimmung.

Am Montag berät der Ständerat über die beiden Pestizid-Initiativen. Die Wirtschaftskommission des Ständerates findet die Forderungen beider Initiativen übertrieben. Sie will aber einen eigenen Gegenvorschlag ausarbeiten.