In Bern kann man in Zukunft über den Tod hinaus mit seinen geliebten Haustieren verbunden bleiben.

Künftig wird es extra dafür angelegte Grabfelder geben, auf denen man sich mit seinem Haustier bestatten lassen kann.

Die Forderung geht auf ein Postulat der GLP zurück.

Der Berner Stadtrat hat das neue Friedhofsreglement verabschiedet. Menschen können sich künftig mit ihrem Haustier bestatten lassen. Hierfür will die Stadt spezielle Grabfelder «Mensch mit Tier» erstellen. Haustiere müssen in Urnen beigesetzt werden.

Legende: KEYSTONE/DPA/Julian Stratenschulte

Sämtliche geplanten Änderungen stiessen über die Parteigrenzen hinweg auf Anklang. Zu reden gab einzig ein Antrag der Fraktion von AL/PdA/TIF, dass Tiere nicht gezielt getötet werden dürfen, damit sie mit einem Menschen begraben werden können.

Das neue Reglement geht auf ein Postulat aus den Reihen der Grünliberalen zurück, das der Stadtrat im März 2021 überwiesen hatte. Darin forderte die GLP, dass sich Menschen mit ihren Haustieren bestatten lassen können.

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Der Friedhof Nordheim im Zürcher Stadtkreis 6 ermöglicht solche Bestattungen bereits seit 2021. Bis zu drei Tiere pro Grab kann man dort mit bestatten lassen.