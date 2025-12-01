Vizepräsidium im Ständerat steht fest

Neuer Ständeratspräsident kommt aus dem Kanton Graubünden

Abtretender Ständeratspräsident Caroni: «Es lebe der Ständerat»

Auch die Vizepräsidentinnen stehen fest

Mit langem Atem an die Spitze: Pierre-André Page

SVP-Nationalrat Pierre-André Page (FR) wird Nationalratspräsident

Maja Riniker verabschiedet sich vor ihrer Ratskammer

Zwei neue Nationalräte werden vereidigt