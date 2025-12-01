- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
Themen in diesem Liveticker
- Vizepräsidium im Ständerat steht fest
- Neuer Ständeratspräsident kommt aus dem Kanton Graubünden
- Abtretender Ständeratspräsident Caroni: «Es lebe der Ständerat»
- Auch die Vizepräsidentinnen stehen fest
- Mit langem Atem an die Spitze: Pierre-André Page
- SVP-Nationalrat Pierre-André Page (FR) wird Nationalratspräsident
- Maja Riniker verabschiedet sich vor ihrer Ratskammer
- Zwei neue Nationalräte werden vereidigt
- Herzlich Willkommen zur Wintersession!
