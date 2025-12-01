Die Wintersession geht zu Ende – ohne Überraschungen

Budget 2026 ist durch: Auch Nationalrat stimmt zu

Ständerat winkt Budget durch

Straftatbestand gegen Belästigung im Internet

Letzter Sessionstag in Bern

Die wichtigsten Geschäfte der dritten Sessionswoche

Guy Parmelin als Bundespräsident im Waadtland gefeiert

Beratungen für heute beendet

Sparpaket 2027 – das hat der Ständerat entschieden