 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Lichterlöschen in Bundesbern: Wintersession ist zu Ende

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Die Wintersession geht zu Ende – ohne Überraschungen
  • Budget 2026 ist durch: Auch Nationalrat stimmt zu
  • Ständerat winkt Budget durch
  • Straftatbestand gegen Belästigung im Internet
  • Letzter Sessionstag in Bern
  • Die wichtigsten Geschäfte der dritten Sessionswoche
  • Guy Parmelin als Bundespräsident im Waadtland gefeiert
  • Beratungen für heute beendet
  • Sparpaket 2027 – das hat der Ständerat entschieden
  • Ständerat will fast drei Milliarden weniger sparen als der Bund

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 17.12.2025, 18:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)