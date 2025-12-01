 Zum Inhalt springen

Letzte Session im Jahr 2025 Maja Riniker als höchste Schweizerin von SVP-Mann Page abgelöst

  • Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
  • Verfolgen Sie hier im Ticker die wichtigsten Debatten und Entscheide im National- und Ständerat.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Mit langem Atem an die Spitze: Pierre-André Page
  • SVP-Nationalrat Pierre-André Page (FR) wird Nationalratspräsident
  • Maja Riniker verabschiedet sich vor ihrer Ratskammer
  • Zwei neue Nationalräte werden vereidigt
  • Herzlich Willkommen zur Wintersession!

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 01.12.2025, 12:30 Uhr

