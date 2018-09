Der Baustellen-Badge wäre zweifelsohne eine Erleichterung für die Arbeitsmarktkontrolleure vor Ort. Heute ist es so, dass die Kontrolleure auf der Baustelle die Daten von Hand in ihr System eintragen müssen. Doch ein Badge alleine wird nicht genügen, um das Meldesystem für ausländische Entsandte zu verkürzen.

Die Kontrolleure sind lediglich das letzte Glied in diesem bürokratischen Prozess. Am Anfang steht ein Onlineformular des Staatssekretariats für Migration (SEM). Dieses muss beispielsweise der deutsche Gipser ausfüllen, wenn er in der Schweiz einen Auftrag ausführt. Und bei dieser Dateneingabe schleichen sich immer wieder Fehler und Ungenauigkeiten ein. Von den Kontrolleuren, die aufgrund dieser Daten ihre Rundgänge machen, hört man immer wieder, dass das Datenmaterial teils unvollständig oder fehlerhaft ist.

So kommt es vor, dass die Adresse der angegebenen Baustelle nicht stimmt oder dass nicht klar ist, welchem Gesamtarbeitsvertrag die Tätigkeit des Angestellten zuzuordnen ist. Zum Teil wird auch bewusst getrickst, zum Beispiel indem eine ausländische Firma bei der Voranmeldung die Schreibweise des Firmennamens leicht abändert – aus einem «i» wird ein «y». Das System erkennt dann nicht, dass die Firma bereits einmal sanktioniert worden ist.

All diese Probleme würde der Badge nicht lösen, doch genau diese Probleme sind es eben, die viele Doppelspurigkeiten und eine grossen Aufwand für die Kontrollstellen mit sich bringen. Wenn also die Achttagefrist verkürzt werden soll, dann müsste dort angesetzt werden, wo die Daten generiert werden – und das ist eben beim SEM und nicht auf der Baustelle.

Das SEM stellt sich auf den föderalistischen Standpunkt, dass grundsätzlich die Kantone für die Überprüfung der Daten zuständig sind und das SEM lediglich die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Unterdessen steigt aber der politische Druck zum Handeln. So will der Tessiner CVP-Nationalrat Fabio Regazzi in der heute angelaufenen Herbstsession eine Motion einreichen. Diese soll den Bundesrat damit beauftragen, Lösungen zu finden, wie die Datenqualität verbessert werden kann.

Die Motion dürfte durchaus Chancen auf eine Mehrheit im Parlament haben. Bei den Baumeistern, und den Gewerkschaften aber auch bei politischen Expondenten von links bis rechts ist die Notwendigkeit einer weniger fehleranfälligen Datenerfassung auf Seiten des SEM weitgehend unbestritten.