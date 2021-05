Nach dem mehrmonatigen Lockdown hat Österreich am Mittwoch mehrere neue Öffnungsschritte beschlossen. Restaurants, Hotels, Fitnesscenter und Theater sind wieder geöffnet. Neu entfällt bei der Einreise aus den meisten europäischen Ländern die Quarantänepflicht. Reisende müssen jedoch weiterhin einen Nachweis für Test, Impfung oder Genesung vorweisen.

Der Öffnungsschritt bedeutet einen Neustart für den Tourismus in Österreich. Auch in Italien und Frankreich freuen sich die Leute über Lockerungen der Corona-Massnahmen. Damit werden Sommerferien zumindest im nahen Ausland immer realistischer. Darauf stellt sich auch die Schweiz als Tourismusziel ein.

Sicherheit wird vermarktet

Die bevorstehende Sommersaison hängt für die Reisedestination Schweiz stark von den geplanten Lockerungen des Bundes ab. «Geschlossene Grenzen schaden dem Tourismus in der Schweiz», sagt André Aschwanden, Mediensprecher von Schweiz Tourismus. Deshalb hofft die Tourismusorganisation auf baldige Grenzöffnungen und den Einsatz von Impfzertifikaten, um die Einreise von ausländischen Gästen zu vereinfachen.

Im Konkurrenzkampf um ausländische Reisende spielt gemäss Tourismusexperte Jürg Stettler von der Hochschule Luzern die Vermarktung der Tourismusdestinationen eine wichtige Rolle. «Jene Länder mit tiefen Risiken und wenig Restriktionen haben mehr Chancen, Leute anzuziehen», so Stettler.

Schweiz Tourismus bewarb in den vergangenen Monaten zu jedem Zeitpunkt die Schweiz als Feriendestination. «Auch während in vielen Ländern strenge Beschränkungen galten und Reisen in die Schweiz verunmöglichten, pflegten wir das Image des Reiselands Schweiz gerade auch im Ausland», erklärt André Aschwanden. So wurde letztes Jahr das Label «Clean & Safe» geschaffen, um das Vertrauen in die Schweiz als sicheres Ziel zu fördern.

Bergregionen könnten profitieren

Jürg Stettler schätzt, dass der Tourismus im Sommer in die Gänge kommt. «Dank den Impfungen und den Lockerungen wird die Reisesituation einfacher im Vergleich zum letzten Jahr», sagt der Tourismusexperte. So kämen wieder mehr ausländische Touristinnen und Touristen in die Schweiz. Vor allem Bergregionen könnten von Ferienreisenden profitieren, wenn das Wetter stimmt.

Schweiz Tourismus erwartet für den Sommer ebenfalls wieder vermehrt ausländische Gäste, vor allem aus Europa. Wenn alles gut läuft, ist im Verlauf der Saison auch mit Reisenden aus den USA zu rechnen.