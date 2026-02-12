Die Luzerner Fasnacht 2026 ist lanciert. Viele Sujets sind voller Liebe zum Detail. Kreativ und handgemacht.

Mit Nadel, Holz und 3D-Druck: Luzern zeigt Fantasie pur

Urknall über dem Seebecken – Fötzeliräge in der Altstadt: Mit diesen beiden Fixpunkten ist Luzern um 5 Uhr in die Fasnacht gestartet. Laut Schätzungen der Polizei waren rund 25'000 Personen beim Auftakt dabei. Gleich viele wie letztes Jahr.

Rüüdig schön: Luzerner Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag

Der Urknall samt Feuerwerk (der sogenannte «Pfau») wird auf einer Naue im Luzerner Seebecken gezündet.

Der Schmudo steht ganz im Zeichen der Zunft zu Safran. Auf dem Schiff sind Zunftmeister und Fritschivater Stefan Hug und sein Gefolge.

Während der Anfahrt wird getanzt und gejohlt.

Danach bahnt sich die Fritschi-Familie den Weg durch die Menge zum Fritschi-Brunnen auf dem Kapellplatz.

Bruder Fritschi (links) und seine Entourage gehören zu den Hauptprotagonisten am Schmudo in Luzern.

«Brüeleee», heisst es beim Fötzeliräge.

Der Fötzeliräge besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern.

Dicht an dicht stehen die Fasnachtsbegeisterten auf dem Kapellplatz.

Der Narr grüsst derweil vom Fritschi-Brunnen herab.

Laut Schätzungen der Polizei waren beim Fasnachtsauftakt 25'000 Personen dabei – gleich viele wie 2024 und 2025.

Extra aus Liechtenstein angereist: Diese Fasnachtsgruppe feiert in Luzern das zehnjährige Bestehen.

Gehören zur Luzerner Fasnacht wie der Fötzeliräge: Gruppen mit «Grend».

Noch nicht abgehoben: Eine Weltall-Crew aus dem Kanton Aargau.

Erstmals an der Luzerner Fasnacht mit dabei: ein Ehepaar aus Schweden und ihr Schweizer Freund aus Rotkreuz (links).

Beliebtes Sujet: der Luzerner Wasserturm und die Kapellbrücke im Hintergrund.

Die Verkleidung als Domino-Steine hat diese Gruppe am Vorabend des Schmutzigen Donnerstags fertiggestellt.

Sorgen für den Soundtrack der nächsten Tage: die vielen Guuggenmusiken, die durch Luzern ziehen.

Auch viele Einzelmasken sind unterwegs.

Ob man bei diesem Hotelpagen einchecken will?

Schon frühmorgens hat es viele Familien und Kinder unterwegs.

Ein beliebtes Kostüm: Unter dem Bären-Einteiler kann man sich so richtig warm einpacken.

Schlumpf ist Trumpf bei diesen Frauen.

In den nächsten Tagen bringen Guggenmusiken die Strassen zum Beben. Und Maskierte, Kleinformationen und Fasnachtszünfte tummeln sich in den Gassen. Nach Schätzungen der Polizei hielten sich letztes Jahr vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch rund 350’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Stadt Luzern auf.

Luzern hat Sicherheitsmassnahmen verstärkt Box aufklappen Box zuklappen In der Stadt Luzern wird heuer während der Fasnacht noch gewissenhafter auf den Brandschutz geachtet. Die Feuerwehr steht am Rande der Altstadt jeweils mit Einsatzfahrzeugen bereit, die Feuerpolizei macht Kontrollen in Lokalen. Drei Patrouillen werden unterwegs sein – bislang war es jeweils eine. Überprüft werden unter anderem Notausgänge, aber auch die Entflammbarkeit von Dekorationen. Kameras überwachen die Menge Seit letztem Jahr werden die Personenströme an neuralgischen Punkten mit Kameras überwacht. Bislang wurden die Menschenmassen an fünf Standorten gefilmt, neu sind es deren sechs. Kommt es zum Gedränge, können die Verantwortlichen an gewissen Stellen ein Einbahn-Regime einführen. Es gibt zudem Parkverbotszonen für Fasnachtswagen, damit Blaulichtorganisationen im Ernstfall einfacher zufahren können.

Wie der Urknall und der Fötzeliräge sind auch kreative Kleinformationen nicht von der Luzerner Fasnacht wegzudenken.

Dazu gehört unter anderem die Gruppe «Chnuschti-Fuschti» aus dem Luzernischen Inwil. Mit selbstgemachten «Grende» und Plüschtier-Automaten Marke Eigenbau strampeln sie sich durch Luzern.

Andere sind derweil mit dem Schiff unterwegs – respektive waren es, bis die Titanic mit einem Eisberg kollidierte. Zum Tenue der Gruppe aus Luzern und Bern gehören unter anderem selbstgenähte Rettungswesten und Eiszapfen aus dem 3D-Drucker.

Die Nähmaschine lief auch bei dieser Familie aus dem Luzernischen Malters auf Hochtouren. Mama und Papa Haselmaus samt den fünf Kindern sind seit dem Urknall mit dabei – echte Nüsse in der Tasche sorgen für die nötige Portion Energie.

Während die einen Nüsse knabbern, greifen andere zum Smiley-Schöggeli. Das Sujet der Obwaldner Crew ist wind- und wetterfest.

Dem Wasser nicht abgeneigt sind derweil diese Frösche und Seerosen der Luzern-Bodensee-Fraktion. Wer hätte gedacht, dass sich Bauhelme mit Styropor und viel Geschick in solche Prachtstiere verwandeln könnten?

«Abegheit» lautet das Motto dieses Duos aus dem Kanton Zürich. Über die Wolken gestolpert, sind die beiden Engel nun just neben der Kapellbrücke gelandet.

Blutig geht es auch bei dieser Familie aus Meierskappel LU zu und her. Vom Wursten als Hobby haben sich die vier inspirieren lassen. Für die beiden kleinen Schweinchen war der Urknall eine Premiere.

Wer weiss, vielleicht kommt die blutverschmierte Schürze bald wieder blütenweiss daher – Waschmaschine auf zwei Beinen sei Dank.

«Let's rock» sagen sich diese Frauen aus dem Kanton Luzern. Schwer behangen, aber für jegliche Wetterkapriolen gerüstet.

Silber ist auch Trumpf bei diesen wandelnden Diskokugeln. Tanzen bis zum nächsten Morgen ist Programm.

Leuchten in der Leuchtenstadt: Diesem Motto getreu sind am Schmudo auch Leuchttürme anzutreffen. Licht ist Pflicht bei diesem Quartett – die Luzerner waren auch schon als Strassenlaternen oder Zündhölzli unterwegs.

Dieses Obwaldner Duo hat die Meeresverschmutzung durch Plastik zum Thema gemacht.

Kreativ, knallbunt und kein bisschen müde: «Usepotzt ond gstrählt» ist diese Luzerner Truppe an der Fasnacht unterwegs. Die Röcke sind aus einem Teppich genäht, der einst im KKL lag.

An die Fasnacht? Nur mit einer Sitzgelegenheit, meinte die Frau dieses Duos. Ihr Mann liess sich nicht zweimal bitten. Nun machen sie es sich auf einem Sofa auf Rollen gemütlich.

Stammgast an der Luzerner Fasnacht ist die Gruppe «Morph». Seit sieben Jahren überrascht sie immer wieder aufs Neue mit selbstgebastelten Kostümen und Masken.

Wortwörtlich Jung und Alt ist in den Gassen Luzerns anzutreffen.

Ob schrill, schwarz oder knallbunt wie ein Konfetti: Für viele ist die Luzerner Fasnacht einfach rüüdig schön.

Das sind die Höhepunkte der Luzerner Fasnacht Box aufklappen Box zuklappen Mit dem «Urknall» und dem «Fötzeliräge» ist die Luzerner Fasnacht gestartet. Schlag auf Schlag geht es nun mit diesen Highlights weiter: Fritschi-Umzug: Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran.

Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran. Värsli-Brönzlete: Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken.

Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken. Rüüdige Samschtig: Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt.

Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt. Tagwache: Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache.

Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache. Wey-Umzug: Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr.

Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr. Chendermonschter: Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug.

Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug. Monstercorso: Ebenfalls am Dienstag, um 19:30 Uhr, laden die Guuggenmusiken zum Grande Finale.

Sicher durch die Luzerner Fasnacht