 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Luzerner Fasnacht 2026 Mit Nadel, Holz und 3D-Druck: Luzern zeigt Fantasie pur

Die Luzerner Fasnacht 2026 ist lanciert. Viele Sujets sind voller Liebe zum Detail. Kreativ und handgemacht.

12.02.2026, 05:00

Teilen

Urknall über dem Seebecken – Fötzeliräge in der Altstadt: Mit diesen beiden Fixpunkten ist Luzern um 5 Uhr in die Fasnacht gestartet. Laut Schätzungen der Polizei waren rund 25'000 Personen beim Auftakt dabei. Gleich viele wie letztes Jahr.

Rüüdig schön: Luzerner Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 22. Der Urknall samt Feuerwerk (der sogenannte «Pfau») wird auf einer Naue im Luzerner Seebecken gezündet. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Feuerwerk über einem See bei Nacht mit reflektierenden Lichtern.
  • Bild 2 von 22. Der Schmudo steht ganz im Zeichen der Zunft zu Safran. Auf dem Schiff sind Zunftmeister und Fritschivater Stefan Hug und sein Gefolge. Bildquelle: SRF/Tuuli Stalder.
    Beleuchtetes Boot auf einem nächtlichen See vor einer beleuchteten Stadt.
  • Bild 3 von 22. Während der Anfahrt wird getanzt und gejohlt. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschen in bunten Kostümen mit Feuer und Banner im Hintergrund.
  • Bild 4 von 22. Danach bahnt sich die Fritschi-Familie den Weg durch die Menge zum Fritschi-Brunnen auf dem Kapellplatz. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschenmenge in Kostümen bei einer Feier.
  • Bild 5 von 22. Bruder Fritschi (links) und seine Entourage gehören zu den Hauptprotagonisten am Schmudo in Luzern. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Zwei kostümierte Personen winken bei Nacht auf einer Karnevalsveranstaltung in der Stadt.
  • Bild 6 von 22. «Brüeleee», heisst es beim Fötzeliräge. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Karnevalsumzug mit kostümierten Teilnehmern und Konfetti.
  • Bild 7 von 22. Der Fötzeliräge besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschen in bunten Kostümen bei einem Karneval mit Konfetti in der Luft.
  • Bild 8 von 22. Dicht an dicht stehen die Fasnachtsbegeisterten auf dem Kapellplatz. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschenmenge feiert in bunten Kostümen und hebt die Hände.
  • Bild 9 von 22. Der Narr grüsst derweil vom Fritschi-Brunnen herab. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Person im roten Kostüm spricht zu Menschenmenge auf Stadtplatz bei Nacht.
  • Bild 10 von 22. Laut Schätzungen der Polizei waren beim Fasnachtsauftakt 25'000 Personen dabei – gleich viele wie 2024 und 2025. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschen in Fuchskostümen mit Stab in belebter Strasse.
  • Bild 11 von 22. Extra aus Liechtenstein angereist: Diese Fasnachtsgruppe feiert in Luzern das zehnjährige Bestehen. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Gruppe von Menschen in bunten Kostümen bei Nacht.
  • Bild 12 von 22. Gehören zur Luzerner Fasnacht wie der Fötzeliräge: Gruppen mit «Grend». Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschen in bunten Kostümen und Masken bei einem Strassenumzug.
  • Bild 13 von 22. Noch nicht abgehoben: Eine Weltall-Crew aus dem Kanton Aargau. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Vier Personen in silbernen Astronautenkostümen bei Nacht.
  • Bild 14 von 22. Erstmals an der Luzerner Fasnacht mit dabei: ein Ehepaar aus Schweden und ihr Schweizer Freund aus Rotkreuz (links). Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Drei Personen in bunten Kostümen vor einem Geschäft namens Blue Lemon.
  • Bild 15 von 22. Beliebtes Sujet: der Luzerner Wasserturm und die Kapellbrücke im Hintergrund. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Gruppe in bunten Kostümen mit Luftballons auf Brücke.
  • Bild 16 von 22. Die Verkleidung als Domino-Steine hat diese Gruppe am Vorabend des Schmutzigen Donnerstags fertiggestellt. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Vier Personen in schwarzen Kostümen mit weissen Punkten lächelnd draussen.
  • Bild 17 von 22. Sorgen für den Soundtrack der nächsten Tage: die vielen Guuggenmusiken, die durch Luzern ziehen. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Menschen in Panda-Kostümen marschieren mit Blasinstrumenten bei Nacht.
  • Bild 18 von 22. Auch viele Einzelmasken sind unterwegs. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Person mit Kochmaske auf Brücke bei Dämmerung.
  • Bild 19 von 22. Ob man bei diesem Hotelpagen einchecken will? Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
    Person mit Maske auf Brücke über Fluss bei Morgendämmerung.
  • Bild 20 von 22. Schon frühmorgens hat es viele Familien und Kinder unterwegs. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Gruppe von Menschen in bunten Kostümen, teilweise als Tiere verkleidet.
  • Bild 21 von 22. Ein beliebtes Kostüm: Unter dem Bären-Einteiler kann man sich so richtig warm einpacken. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Drei Personen in weissen Eisbärkostümen.
  • Bild 22 von 22. Schlumpf ist Trumpf bei diesen Frauen. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Zwei Personen in blauen Kostümen und weissen Hüten bei Nachtveranstaltung.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In den nächsten Tagen bringen Guggenmusiken die Strassen zum Beben. Und Maskierte, Kleinformationen und Fasnachtszünfte tummeln sich in den Gassen. Nach Schätzungen der Polizei hielten sich letztes Jahr vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch rund 350’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Stadt Luzern auf. 

Luzern hat Sicherheitsmassnahmen verstärkt

Box aufklappen Box zuklappen

In der Stadt Luzern wird heuer während der Fasnacht noch gewissenhafter auf den Brandschutz geachtet. Die Feuerwehr steht am Rande der Altstadt jeweils mit Einsatzfahrzeugen bereit, die Feuerpolizei macht Kontrollen in Lokalen. Drei Patrouillen werden unterwegs sein – bislang war es jeweils eine. Überprüft werden unter anderem Notausgänge, aber auch die Entflammbarkeit von Dekorationen.

Kameras überwachen die Menge

Seit letztem Jahr werden die Personenströme an neuralgischen Punkten mit Kameras überwacht. Bislang wurden die Menschenmassen an fünf Standorten gefilmt, neu sind es deren sechs. Kommt es zum Gedränge, können die Verantwortlichen an gewissen Stellen ein Einbahn-Regime einführen.

Es gibt zudem Parkverbotszonen für Fasnachtswagen, damit Blaulichtorganisationen im Ernstfall einfacher zufahren können.

Wie der Urknall und der Fötzeliräge sind auch kreative Kleinformationen nicht von der Luzerner Fasnacht wegzudenken.

Dazu gehört unter anderem die Gruppe «Chnuschti-Fuschti» aus dem Luzernischen Inwil. Mit selbstgemachten «Grende» und Plüschtier-Automaten Marke Eigenbau strampeln sie sich durch Luzern.

Drei Personen in bunten Kostümen mit Karnevalsmasken neben einem Spielzeugwagen.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Andere sind derweil mit dem Schiff unterwegs – respektive waren es, bis die Titanic mit einem Eisberg kollidierte. Zum Tenue der Gruppe aus Luzern und Bern gehören unter anderem selbstgenähte Rettungswesten und Eiszapfen aus dem 3D-Drucker.

Menschen in historischen Kostümen und mit Schminke auf der Strasse.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Die Nähmaschine lief auch bei dieser Familie aus dem Luzernischen Malters auf Hochtouren. Mama und Papa Haselmaus samt den fünf Kindern sind seit dem Urknall mit dabei – echte Nüsse in der Tasche sorgen für die nötige Portion Energie.

Gruppe verkleidet als Teddybären mit Kinderwagen auf der Strasse.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Während die einen Nüsse knabbern, greifen andere zum Smiley-Schöggeli. Das Sujet der Obwaldner Crew ist wind- und wetterfest.

Personen in gelben Regenmänteln mit Emoji-Masken bei einer Veranstaltung.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Dem Wasser nicht abgeneigt sind derweil diese Frösche und Seerosen der Luzern-Bodensee-Fraktion. Wer hätte gedacht, dass sich Bauhelme mit Styropor und viel Geschick in solche Prachtstiere verwandeln könnten?

Menschen in bunten, fantasievollen Kostümen auf einer Feier.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

«Abegheit» lautet das Motto dieses Duos aus dem Kanton Zürich. Über die Wolken gestolpert, sind die beiden Engel nun just neben der Kapellbrücke gelandet.

Zwei Personen in fantasievollen Kostümen mit grossen Masken bei einem Strassenfest.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Blutig geht es auch bei dieser Familie aus Meierskappel LU zu und her. Vom Wursten als Hobby haben sich die vier inspirieren lassen. Für die beiden kleinen Schweinchen war der Urknall eine Premiere.

Vier Menschen in Schweinemasken und weissen Kostümen stehen draussen bei einem Fest.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Wer weiss, vielleicht kommt die blutverschmierte Schürze bald wieder blütenweiss daher – Waschmaschine auf zwei Beinen sei Dank.

Zwei Menschen in Waschmaschinenkostümen auf der Strasse.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

«Let's rock» sagen sich diese Frauen aus dem Kanton Luzern. Schwer behangen, aber für jegliche Wetterkapriolen gerüstet.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Zwei Frauen in schwarzen Lederoutfits und grauen Perücken posieren auf einer Kopfsteinpflasterstrasse.
  • Bild 2 von 2. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer.
    Zwei Personen mit grauen Perücken und Lederjacken mit Totenkopf-Design in der Stadt.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Silber ist auch Trumpf bei diesen wandelnden Diskokugeln. Tanzen bis zum nächsten Morgen ist Programm.

Zwei Personen in glitzernden Kostümen und Helmen vor Brücke und Gebäuden.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Leuchten in der Leuchtenstadt: Diesem Motto getreu sind am Schmudo auch Leuchttürme anzutreffen. Licht ist Pflicht bei diesem Quartett – die Luzerner waren auch schon als Strassenlaternen oder Zündhölzli unterwegs.

Vier Personen in rot-weiss gestreiften Kostümen mit Hüten.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Dieses Obwaldner Duo hat die Meeresverschmutzung durch Plastik zum Thema gemacht.

Zwei Personen in gelben Kostümen mit bunten Kopfbedeckungen.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Kreativ, knallbunt und kein bisschen müde: «Usepotzt ond gstrählt» ist diese Luzerner Truppe an der Fasnacht unterwegs. Die Röcke sind aus einem Teppich genäht, der einst im KKL lag.

Menschen in bunten, fantasievollen Kostümen während eines Festumzugs.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

An die Fasnacht? Nur mit einer Sitzgelegenheit, meinte die Frau dieses Duos. Ihr Mann liess sich nicht zweimal bitten. Nun machen sie es sich auf einem Sofa auf Rollen gemütlich.

Zwei Personen mit grossen weissen Kostümköpfen auf einer Brücke.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Stammgast an der Luzerner Fasnacht ist die Gruppe «Morph». Seit sieben Jahren überrascht sie immer wieder aufs Neue mit selbstgebastelten Kostümen und Masken.

Gruppe in aufwändigen Tierkostümen auf einer gepflasterten Strasse.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Wortwörtlich Jung und Alt ist in den Gassen Luzerns anzutreffen.

Menschen in Kostümen mit Kinderwagen auf Kopfsteinpflasterstrasse.
Legende: SRF/Evelyne Fischer

Ob schrill, schwarz oder knallbunt wie ein Konfetti: Für viele ist die Luzerner Fasnacht einfach rüüdig schön.

Das sind die Höhepunkte der Luzerner Fasnacht

Box aufklappen Box zuklappen

Mit dem «Urknall» und dem «Fötzeliräge» ist die Luzerner Fasnacht gestartet. Schlag auf Schlag geht es nun mit diesen Highlights weiter:

  • Fritschi-Umzug: Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran.
  • Värsli-Brönzlete: Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken.
  • Rüüdige Samschtig: Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt.
  • Tagwache: Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache.
  • Wey-Umzug: Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr.
  • Chendermonschter: Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug.
  • Monstercorso: Ebenfalls am Dienstag, um 19:30 Uhr, laden die Guuggenmusiken zum Grande Finale.

Sicher durch die Luzerner Fasnacht

Regionaljournal Zentralschweiz, 12.2.2026, 6:31 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)