Die Luzerner Fasnacht 2026 ist lanciert. Damit es nirgends brenzlig wird, gibt es zusätzliche Sicherheitsmassnahmen.

Rüüdiger Auftakt: Luzern startet mit Urknall in die Fasnacht

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Urknall über dem Seebecken – Fötzeliräge in der Altstadt: Mit diesen beiden Fixpunkten ist Luzern um 5 Uhr in die Fasnacht gestartet.

Legende: Der Fötzeliräge am Schmutzigen Donnerstag steht ganz im Zeichen der Zunft zu Safran. Keystone/Urs Flüeler

Die nächsten Tage bringen Guuggenmusiken die Strassen zum Beben. Und Maskierte, Kleinformationen und Fasnachtszünfte tummeln sich in den Gassen, zu Tausenden.

Nach Schätzungen der Polizei hielten sich letztes Jahr vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch rund 350’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Stadt Luzern auf. Ob diese Zahl auch dieses Jahr erreicht wird, bleibt abzuwarten. Das Wetter ist über die Fasnachtstage nicht sonderlich gut angesagt.

Rüüdig schön: Luzerner Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 15. Der Urknall samt Feuerwerk (der sogenannte «Pfau») wird auf einer Naue im Luzerner Seebecken gezündet. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 1 / 15 Legende: Der Urknall samt Feuerwerk (der sogenannte «Pfau») wird auf einer Naue im Luzerner Seebecken gezündet. Keystone/Urs Flüeler

Bild 2 von 15. Auf dem Schiff sind Zunftmeister und Fritschivater Stefan Hug und sein Gefolge. Bildquelle: SRF/Tuuli Stalder. 2 / 15 Legende: Auf dem Schiff sind Zunftmeister und Fritschivater Stefan Hug und sein Gefolge. SRF/Tuuli Stalder

Bild 3 von 15. Während der Anfahrt wird getanzt und gejohlt. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 3 / 15 Legende: Während der Anfahrt wird getanzt und gejohlt. Keystone/Urs Flüeler

Bild 4 von 15. Danach bahnt sich die Fritschi-Familie den Weg durch die Menge zum Fritschi-Brunnen auf dem Kapellplatz. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 4 / 15 Legende: Danach bahnt sich die Fritschi-Familie den Weg durch die Menge zum Fritschi-Brunnen auf dem Kapellplatz. Keystone/Urs Flüeler

Bild 5 von 15. Bruder Fritschi (links) und seine Entourage gehören zu den Hauptprotagonisten am Schmudo in Luzern. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 5 / 15 Legende: Bruder Fritschi (links) und seine Entourage gehören zu den Hauptprotagonisten am Schmudo in Luzern. Keystone/Urs Flüeler

Bild 6 von 15. «Brüeleee», heisst es beim Fötzeliräge. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 6 / 15 Legende: «Brüeleee», heisst es beim Fötzeliräge. Keystone/Urs Flüeler

Bild 7 von 15. Der Fötzeliräge besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 7 / 15 Legende: Der Fötzeliräge besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern. Keystone/Urs Flüeler

Bild 8 von 15. Dicht an dicht stehen die Fasnachtsbegeisterten auf dem Kapellplatz. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 8 / 15 Legende: Dicht an dicht stehen die Fasnachtsbegeisterten auf dem Kapellplatz. Keystone/Urs Flüeler

Bild 9 von 15. In den letzten beiden Jahren waren bei der Fritschi-Tagwache jeweils 25'000 Personen zugegen. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 9 / 15 Legende: In den letzten beiden Jahren waren bei der Fritschi-Tagwache jeweils 25'000 Personen zugegen. Keystone/Urs Flüeler

Bild 10 von 15. Extra aus Liechtenstein angereist: Diese Fasnachtsgruppe feiert in Luzern das zehnjährige Bestehen. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer. 10 / 15 Legende: Extra aus Liechtenstein angereist: Diese Fasnachtsgruppe feiert in Luzern das zehnjährige Bestehen. SRF/Evelyne Fischer

Bild 11 von 15. Noch nicht abgehoben: Eine Weltall-Crew, angereist aus dem Kanton Aargau. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer. 11 / 15 Legende: Noch nicht abgehoben: Eine Weltall-Crew, angereist aus dem Kanton Aargau. SRF/Evelyne Fischer

Bild 12 von 15. Die Verkleidung als Domino-Steine hat diese Gruppe am Vorabend des Schmutzigen Donnerstags fertiggestellt. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer. 12 / 15 Legende: Die Verkleidung als Domino-Steine hat diese Gruppe am Vorabend des Schmutzigen Donnerstags fertiggestellt. SRF/Evelyne Fischer

Bild 13 von 15. Schlumpf ist Trumpf bei diesen Frauen. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer. 13 / 15 Legende: Schlumpf ist Trumpf bei diesen Frauen. SRF/Evelyne Fischer

Bild 14 von 15. Schon frühmorgens hat es viele Familien und Kinder unterwegs. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer. 14 / 15 Legende: Schon frühmorgens hat es viele Familien und Kinder unterwegs. SRF/Evelyne Fischer

Bild 15 von 15. Ein beliebtes Kostüm: Unter dem Bären-Einteiler kann man sich so richtig warm einpacken. Bildquelle: SRF/Evelyne Fischer. 15 / 15 Legende: Ein beliebtes Kostüm: Unter dem Bären-Einteiler kann man sich so richtig warm einpacken. SRF/Evelyne Fischer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In der Stadt Luzern wird heuer noch gewissenhafter auf den Brandschutz geachtet. Die Feuerwehr steht am Rande der Altstadt jeweils mit Einsatzfahrzeugen bereit, die Feuerpolizei macht Kontrollen in Lokalen. Drei Patrouillen werden unterwegs sein – bislang war es jeweils eine. Überprüft werden unter anderem Notausgänge, aber auch die Entflammbarkeit von Dekorationen.

Kameras überwachen die Menge

Seit dem letzten Jahr werden die Personenströme an neuralgischen Punkten mit Kameras überwacht und gemessen. Bislang wurden die Menschenmassen an fünf Standorten gefilmt, neu sind es deren sechs. Kommt es zum Gedränge, können die Verantwortlichen an gewissen Stellen ein Einbahn-Regime einführen.

Das sind die Höhepunkte der Luzerner Fasnacht Box aufklappen Box zuklappen Mit dem «Urknall» und dem «Fötzeliräge» ist die Luzerner Fasnacht gestartet. Schlag auf Schlag geht es nun mit diesen Highlights weiter: Fritschi-Umzug: Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran.

Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran. Värsli-Brönzlete: Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken.

Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken. Rüüdige Samschtig: Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt.

Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt. Tagwache: Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache.

Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache. Wey-Umzug: Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr.

Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr. Chendermonschter: Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug.

Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug. Monstercorso: Ebenfalls am Dienstag, um 19:30 Uhr, laden die Guuggenmusiken zum Grande Finale.

Es gibt zudem Parkverbotszonen für Fasnachtswagen, damit Blaulichtorganisationen im Ernstfall einfacher zufahren können.

Sicher durch die Luzerner Fasnacht