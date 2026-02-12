Die Luzerner Fasnacht 2026 ist lanciert. Damit es nirgends brenzlig wird, gibt es zusätzliche Sicherheitsmassnahmen.

Urknall über dem Seebecken – Fötzeliräge in der Altstadt: Mit diesen beiden Fixpunkten ist Luzern um 5 Uhr in die Fasnacht gestartet.

Legende: Mit dem traditionellen Urknall über dem Seebecken – im Bild das Feuerwerk von 2025 – ist die Luzerner Fasnacht lanciert. Keystone / Philipp Schmidli

Die nächsten Tage bringen Guuggenmusiken die Strassen zum Beben. Und Maskierte, Kleinformationen und Fasnachtszünfte tummeln sich in den Gassen, zu Tausenden. Nach Schätzungen der Polizei hielten sich letztes Jahr vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch rund 350’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Stadt Luzern auf. Ob diese Zahl auch dieses Jahr erreicht wird, bleibt abzuwarten. Das Wetter ist über die Fasnachtstage nicht sonderlich gut angesagt.

Legende: Der Urknall mit Fötzeliräge am Schmutzigen Donnerstag – im Bild eine Aufnahme von 2017 – steht ganz im Zeichen der Zunft zu Safran. Keystone / Urs Flüeler

In der Stadt Luzern wird heuer noch gewissenhafter auf den Brandschutz geachtet. Die Feuerwehr steht am Rande der Altstadt jeweils mit Einsatzfahrzeugen bereit und die Feuerpolizei macht Kontrollen in Lokalen. Drei Patrouillen werden unterwegs sein – bislang war es jeweils eine. Überprüft werden unter anderem Notausgänge, aber auch die Entflammbarkeit von Dekorationen.

Kameras überwachen die Menge

Seit dem letzten Jahr werden die Personenströme an neuralgischen Punkten mit Kameras überwacht und gemessen. Bislang wurden die Menschenmassen an fünf Standorten gefilmt, neu sind es deren sechs. Kommt es zum Gedränge, können die Verantwortlichen an gewissen Stellen ein Einbahn-Regime einführen.

Das sind die Höhepunkte der Luzerner Fasnacht Box aufklappen Box zuklappen Mit dem «Urknall» und dem «Fötzeliräge» ist die Luzerner Fasnacht gestartet. Schlag auf Schlag geht es nun mit diesen Highlights weiter: Fritschi-Umzug: Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran.

Am Schmudo startet um 14 Uhr der erste grosse Fasnachtsumzug der Zunft zu Safran. Värsli-Brönzlete: Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken.

Am Komische Frytig rotieren in ausgewählten Beizen ab 18:45 Uhr verschiedene Gruppierungen mit Schnitzelbänken. Rüüdige Samschtig: Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt.

Fasnächtliches Treiben in der ganzen Stadt. Tagwache: Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache.

Am Güdismäntig lädt die Wey-Zunft um 6 Uhr zur traditionellen Tagwache. Wey-Umzug: Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr.

Der zweite grosse Fasnachtsumzug der Wey-Zunft startet am Güdismäntig um 14 Uhr. Chendermonschter: Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug.

Am Dienstag um 14:30 Uhr startet in der Altstadt der traditionelle Kinderumzug. Monstercorso: Ebenfalls am Dienstag, um 19:30 Uhr, laden die Guuggenmusiken zum Grande Finale.

Es gibt zudem Parkverbotszonen für Fasnachtswagen, damit Blaulichtorganisationen im Ernstfall einfacher zufahren können.

