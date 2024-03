Die Verkehrsbetriebe Luzern zahlen dem Verkehrsverbund Luzern zu viel bezogene Subventionen von 14.6 Millionen Franken zurück – plus 6.7 Millionen Franken Zinsen.

Dies ist das Resultat einer aussergerichtlichen Einigung.

Die Rückzahlung beendet einen Streit um Subventionen, der vor vier Jahren eskaliert ist.

Hintergrund der Subventionsaffäre: Zwischen 2010 und 2017 sollen die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mittels sogenannter kalkulatorischer Zinsen zu hohe Abgeltungen in der Höhe von rund 16 Millionen Franken bezogen haben.

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) hatte diese in der Folge zurückgefordert und ein Gerichtsverfahren in Gang gesetzt. Mit der jetzt vorliegenden Einigung akzeptiert die VBL die Rückforderung der Jahre 2010 und 2012 bis 2017. Das Gerichtsverfahren soll als gegenstandslos abgeschrieben werden.

VBL braucht für Rückzahlung einen Kredit

Sobald die VBL nun die zu viel bezogenen kantonalen Subventionen dem Verkehrsverbund rückerstattet haben, will dieser den geschuldeten Betrag an die Gemeinden und den Kanton rückführen. Dies machten die beiden Unternehmen an einer Medienkonferenz publik.

Legende: Die aussergerichtliche Einigung zwischen den VBL und dem VVL ist Ende Februar zustande gekommen. Keystone/Urs Flüeler

Der Verkehrsverbund Luzern bestellt und zahlt das ganze ÖV-Angebot im Kanton Luzern. Die Zinsen von 6.7 Millionen Franken will der Verbundrat des VVL zugunsten des öffentlichen Verkehrs einsetzen. Konkret will er damit bereits bewilligte Infrastruktur-Investitionen für den fossilfreien öffentlichen Verkehr bei der VBL finanzieren, heisst es weiter.

Für die Rückzahlung der 14.6 Millionen Franken muss die VBL einen Kredit aufnehmen, einen finanziellen Engpass gebe es deswegen aber nicht.

Kanton zeigt sich erfreut über Einigung

Der Regierungsrat des Kantons Luzern nimmt die Einigung positiv zur Kenntnis: «Es ist für alle Beteiligten gut, dass der Konflikt nicht noch jahrelang weiterbesteht», sagt Regierungspräsident Fabian Peter. «So können wir gemeinsam vorwärts schauen.»

Mit Blick auf die Klimaziele sei es «sinnvoll, dass die Strafzinsen direkt investiert werden können, um den fossilfreien öV weiter voranzubringen».