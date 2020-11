Yvonne Hunkeler ist seit 2018 auch Verwaltungsratspräsidentin der Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Sie trat die Nachfolge von Paul Blumenthal an und übernahm einen von Krise und Skandalen durchgeschüttelten Betrieb. Hunkeler selbst sah bei ihrem Antritt ihre Hauptaufgabe darin, wieder Ruhe in die BVB zu bringen und das Vertrauen in die Führung zurückzugewinnen. Ihre Rolle im Subventionen-Streit in Luzern und ihr Rücktritt in der Folge verfolgt man in Basel aufmerksam, wie der Mediensprecher des Basler Bau- und Verkehrsdepartements Daniel Hofer sagt. Es sei jedoch noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Luzerner Affäre auch Konsequenzen für Hunkelers Mandat bei der BVB habe. «Frau Hunkeler hat bisher sehr gute Arbeit geleistet und das Unternehmen wieder auf Kurs gebracht», so Hofer.