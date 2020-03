Früher erhielt alle paar Sekunden jemand irgendwo auf der Welt eine Impfung aus Thörishaus im Kanton Bern – gegen Cholera, Typhus oder auch gegen eine herkömmliche Grippe. Hergestellt wurden die Impfdosen in der Produktionsstätte der Berna Biotech.

Das Schweizer Unternehmen in den Nullerjahren einen wahren Boom. Es wurde weltweit berühmt, weil es eines der wenigen Unternehmen auf der Welt war, die Impfstoffe gegen die virale Lungenkrankheit Sars herstellte.

Legende: Wichtige Arbeit im Kampf gegen Sars Das Bild zeigt Armando Zuniga vom Sars-Forschungsteam des Impfstoffherstellers Berna Biotech, aufgenommen am 16. Mai 2003 bei einem Forschungstest. Keystone

Managementfehler und Wachstumsphantasien machten das Serum- und Impfinstitut nach Börsengang und Namensänderung in Berna Biotech 2001 zum Spielball von Spekulanten. 2006 beendete das niederländische Unternehmen Crucell mit der Übernahme eine über 100-jährige Schweizer Firmengeschichte. In den folgenden Jahren wurde Crucell dann zerpflückt.

Der Niedergang der heimischen Impfstoff-Produktion Textbox aufklappen Textbox zuklappen Am 26. Juni 2001 wird das Schweizerische Serum- und Impfinstitut als Berna Biotech erstmals an der Schweizer Börse kotiert.

Berna Biotech verkauft das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten an die italienische Firma Laboratorio Farmaceutico SIT.

Novartis verzichtet 2006 auf ein Kaufangebot für Berna Biotech. Crucell übernimmt die viel grössere Berna Biotech und baut in Bern 60 Stellen ab.

Crucell verkauft den Veterinärmedizinbereich Dr. A. Gräub an die deutsche Investmentgesellschaft Vetinvest.

Crucell verkauft die deutsche Berna-Biotech-Tochter Rhein Biotech an die US-Firma Dynavax.

Im Januar 2009 finden Übernahmegespräche mit dem Pharmariesen Wyeth statt.

Oktober 2010: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson übernimmt Crucell. 2014 stellt der US-Gigant die Impfstoffproduktion gegen Grippe in der Schweiz ein.

Der US-Konzern Patvax übernimmt den auf Cholera und Typhus-Impfungen spezialisierten ehemaligen Berna Biotech-Standort in Thörishaus. Kaufpreis unbekannt.

Oktober 2015: Johnson & Johnson-Tochter Janssen Vaccines AG schliesst die Integration des auf Ebola-Impfung spezialisierten Crucell-Standort Bern-Bümplitz ab. Janssen Vaccines ist hauptsächlich in der Forschung und Entwicklung tätig. Seit Übernahme von Johnson & Johnson sind an den beiden Standorten in Bern 275 Stellen abgebaut worden.

Oktober 2018: Die US-Firma Emergent Biosolution übernimmt den ehemaligen Berna-Biotech-Standort in Thörishaus.

Seit längerem warnen Ärzte in der Schweiz vor Versorgungsengpässen bei Impfstoffen, sagt Gesundheitsökonom Tilman Slembeck von der ZHaW. Für ihn hat der Bund die Aufgabe, die Impfstoff-Versorgung sicherzustellen und dafür Investitionen freizugeben.

Die Schweiz brauche wieder eine eigene Impfstoffproduktion, man könne nicht nur vom Ausland abhängig sein: «Es ist eine totale Illusion, dass man in einer Krise alles vom Ausland beziehen kann. Jedes Land schaut zuerst auf sich bei den Impfstoffen.»

Politische Vorstösse bisher ohne Chance

Schon vor dem Verkauf von Berna Biotech fürchtete man, die Schweiz könnte im Bereich der Impfstoffproduktion zu stark vom Ausland abhängig werden. Berna Biotech wäre bereit gewesen, im Zuge der damals herrschenden Vogelgrippe sieben Millionen Impfdosen für die Schweizer Bevölkerung bereitzustellen.

Die Schweiz ist vom Ausland abhängig Neben ein paar Nischenanbietern gibt es weltweit nur noch vier Unternehmen, die Impfstoffe in ausreichender Menge herstellen können: die britische GlaxoSmithKline

die französische Sanofi

Pfizer aus den USA

aus den USA MSD aus den USA

Das Unternehmen benötigte dafür eine Vorleistung von 12 Millionen Franken. CVP-Nationalrätin Ruth Humbel unterstützte den Ausbau der Impfkapazitäten in der Schweiz auf politischer Ebene – vergebens: «Es war damals politisch nicht umzusetzen. 12 Millionen Franken für den Schutz der Bevölkerung, wenn man bedenkt, dass wir heute 40 Milliarden für die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie ausgeben.»

Ärzte fordern garantierten Zugang zu Impfstoffen

80 Prozent des Schweizer Impfstoffmarktes wird vom Hersteller GlaxoSmithKline abgedeckt. Ein Grossteil der Impfstoffe wird weltweit in China hergestellt. Für Carlos Quintos, Zentralvorstandsmitglied der FMH, ein unhaltbarer Zustand: «Wir erleben seit Jahren eine erhebliche Impfstoff-Knappheit in der Schweiz. Der Impfstoff geht uns aus, noch während wir eine Kampagne am Laufen haben – beispielsweise gegen Masern oder Röteln.»

Es brauche wieder eine Impfstoffherstellung in der Schweiz, oder zumindest eine in Europa, bei welcher der Zugang für die Schweiz garantiert und geregelt ist.

Forderung an den Bund

Auch Humbel ist klar, dass der Bund aktiver werden muss. Er dürfe die Produktion für die Bevölkerung nicht dem Markt überlassen: «Die europäischen Länder und die Schweiz sollen sich mit der Pharmaindustrie zusammentun, um die Wirkstoff-Produktion wieder zurückzuholen.»

Die Überreste der Berna-Biotech-Produktion in Thörishaus hat vor etwa zwei Jahren die US-Firma Emergent BioSolutions gekauft. Produziert werden in Tin Köniz immer noch Impfstoffe – für Typhus und Cholera. Emergent Biosolutions hat Mitte März bekannt gegeben, dass man neue Wirkstoffe gegen das Coronavirus entwickeln will – jedoch in den USA, nicht in der Schweiz.