Mit Kreuzen, christlichen Liedern und einem überdimensionalen Kinderwagen sind laut Polizeiangaben mehrere hundert Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner durch Zürich-Oerlikon gezogen.

Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot präsent. Dutzende Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur flankierten den «Marsch fürs Läbe».

Mehrere dutzend Personen auf Velos versuchten, die «Pro Life»-Kundgebung zu stören. Es wurden Böller gezündet und die Strasse blockiert.

Die Polizei konnte ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen verhindern. Allerdings versuchten Dutzende, die Demonstration mehrmals zu stoppen, wie die Stadtpolizei am Abend mitteilte. Dies taten sie, indem sie die Strasse blockierten oder Container auf die Strasse schoben.

Wasserwerfer und Reizstoffe eingesetzt

Die Polizei habe die Störer abgemahnt und Wasserwerfer und Reizstoffe eingesetzt. Im Umfeld der Veranstaltung hat die Stadtpolizei nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Personen wegen Aufrufen zu Störaktionen kontrolliert und auch mehrere Dutzend weggewiesen.

Legende: KEYSTONE/Andreas Becker

Schon beim Besammlungsort waren Sicherheitsmassnahmen nötig gewesen. Der Marktplatz in Oerlikon wurde vollständig mit Sichtschutz versehen.

Bei zahlreichen Passantinnen und Passanten kam der christlich-konservative Aufmarsch nicht gut an. Sie buhten die singenden Demonstrantinnen und Demonstranten aus.

Kein Umzug durch Zürcher Innenstadt

Die Organisatoren des «Marsch fürs Läbe» beantragten eigentlich einen Demonstrationszug durch die Zürcher Innenstadt. Die Stadtpolizei lehnte dies jedoch aus Platz- und Sicherheitsgründen ab. In der Vergangenheit war es schon zu grösseren Krawallen gekommen.

Legende: KEYSTONE/Andreas Becker

Dass sie auch in diesem Jahr in Oerlikon bleiben mussten, verstehen die Abtreibungsgegner nicht. Sie seien friedlich. Andere Demonstrationen, bei denen es zu Sachbeschädigungen und Gewalt komme, würden in der Zürcher Innenstadt hingegen geduldet. Der religiös geprägte «Marsch fürs Läbe» findet seit 2010 statt, immer am Samstag vor dem Buss- und Bettag.