Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz ist 2023 auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Insgesamt gab es 12'045 Abbrüche und damit 6.2 Prozent mehr als im Vorjahr.

So entfielen 7.3 Abbrüche auf 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren. Die Zahl ist nach einem langjährigen Rückgang seit 2017 am Steigen.

Bei den 15- bis 19-jährigen Frauen blieb die Abbruchrate bei 3.3 Schwangerschaften pro 1000 Frauen im Vergleich zum Vorjahr stabil, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Für alle 15- bis 44-jährigen Frauen hatte diese Quote 2022 noch 7 pro 1000 betragen.

Trend zu später Mutterschaft erkennbar

2023 waren 57 Prozent der Frauen beim Abbruch über 30 Jahre alt. Vor zehn Jahren lag diese Zahl noch bei 48 Prozent, was den Trend zur späteren Mutterschaft zeigt. Landesweit gab es 70 Abbrüche bei Jugendlichen unter 16 Jahren.

Legende: Immer mehr Frauen wollen ihre Schwangerschaft vorzeitig beenden. (Symbolbild) KEYSTONE/Christian Beutler

Mit 95 Prozent erfolgten die meisten Schwangerschaftsabbrüche in der gesetzlichen Frist der ersten zwölf Wochen. Bei den restlichen 5 Prozent gaben eine medizinische Diagnose am Fötus oder psychosoziale Faktoren den Ausschlag. 77 Prozent der Abbrüche gab es in den ersten acht Wochen.