Baselland geht in die Offensive und testet Polizisten

Testen, testen und nochmals testen: Pionierkanton war Graubünden, jetzt zieht auch der Kanton Baselland nach. Nach den Lehrerinnen und Lehrern will das Baselbiet nun auch seine Polizistinnen und Polizisten systematisch auf das Virus testen.

Bund will mehr Massentests Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Keystone Seit Ende Januar propagiert der Bund im Kampf gegen Corona Massentests. Am Dienstag forderte nun die Gesundheitskommission des Ständerats, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Schweiz alle zwei Wochen auf das Coronavirus getestet werden soll.

Bis zu 50'000 Tests plant der Kanton Baselland jede Woche durchzuführen. «Mit einer breit angelegten Teststrategie können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Behörden und auch Unternehmen weiter arbeiten können», sagt Patrik Reiniger, Leiter des kantonalen Krisenstabs Baselland. Nach Massentests an Schulen ist nun die Polizei an der Reihe. Danach sollen auch Mitarbeitende im Gesundheitswesen und von privaten Firmen systematisch auf Covid-19 getestet werden.

Unsere Mitarbeitenden sind in ihrer täglichen Arbeit an der Front einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt.

Bei der Baselbieter Polizei sind die Tests am Dienstagmorgen angelaufen. «Die Resonanz ist sehr erfreulich», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei. Rund 60 Prozent der angeschriebenen Beamten hätten sich bereits für einen Test angemeldet. Die Teilnahme ist freiwillig.

Gaugler ist überzeugt, dass viele Polizistinnen und Polizisten offen gegenüber den systematischen Tests sind: «Unsere Mitarbeitenden sind in ihrer täglichen Arbeit an der Front einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt.» Es gehe darum, auch asymptomatische Fälle frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen. Rund 250 Polizistinnen und Polizisten will der Kanton testen.

Warum setzen nicht mehr Kantone auf Massentests?

Der Kanton Baselland ist nach Graubünden erst der zweite Kanton, der bei der Verwaltung und Unternehmen auf Massentests setzt. Im Hinblick darauf, dass der Bund Ende Januar zugesichert hat, die Kosten für präventive Massentests zu tragen, erscheint das erstaunlich. Der Kanton Baselland rechnet für sein Programm mit Kosten von 14 Millionen Franken.

Wir arbeiten seit dem Herbst daran, das Konzept für diese Massentests zu entwickeln.

Patrik Reiniger, Leiter des kantonalen Krisenstabs Baselland, sagt, die grosse Herausforderung seien nicht die Kosten, sondern die Organisation: «Wir arbeiten seit dem Herbst daran, das Konzept für diese Massentests zu entwickeln.»