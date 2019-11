Bundespräsident Ueli Maurers Besuch in Moskau dürfte von den dortigen Medien mit viel Aufmerksamkeit mitverfolgt werden. Wieso weiss SRF-Moskau-Korrespondent David Nauer.

David Nauer Russland-Korrespondent, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Nauer ist Korrespondent von Radio SRF in Russland. Von 2006 bis 2009 hatte Nauer für den «Tages-Anzeiger» aus Moskau berichtet, anschliessend aus Berlin.

SRF News: Wie wichtig ist der russische Markt für die Schweiz?

David Nauer: Er ist mittelwichtig. Die Schweiz exportiert pro Jahr Waren im Wert von rund 2.5 Milliarden Franken nach Russland. Darunter sind vor allem Medikamente, aber auch Maschinen oder Uhren. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Russland ein eher kleiner Markt. So exportiert die Schweiz nach Deutschland etwa Waren im Wert von gegen 50 Milliarden Franken.

Welche Bedeutung hat die Schweiz für den russischen Präsidenten Wladimir Putin?

Der Kreml schätzt die Schweizer Neutralität sehr, sie ist weder in der EU noch in der Nato. Russische Diplomaten lassen durchblicken, dass sie sich gerne mit Schweizer Kollegen austauschen. Diese würden sagen, was sie denken – im Gegensatz zu Diplomaten aus EU Ländern, heisst es.

Moskau schätzt es, dass die Schweiz Themen wie Menschenrechte hinter verschlossenen Türen anspricht.

Gelobt wird in Moskau auch die pragmatische Schweizer Art des Umgangs mit Russland. Moskau schätzt es, dass die Schweiz Russland nicht laut und öffentlich etwa in Sachen Menschenrechte belehren will. Wenn die Schweiz solche Themen anspricht, dann eher leise und hinter verschlossenen Türen. Das sieht Moskau natürlich gerne.

Legende: Bundespräsident Maurer wird am Donnerstag unter andrem den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. imago images

Die Schweiz vertritt die russischen Interessen in Georgien und umgekehrt – wie wird die Schweizer Rolle der Guten Dienste von Moskau wahrgenommen?

Sehr positiv. Russland hat der Schweiz das Georgien-Mandat vor vielen Jahren deshalb gegeben, weil es unser Land als ehrliche Maklerin wahrnimmt, die auch im schwierigen Umfeld des Kaukasus gute Arbeit macht. Es ist dies ein Zeichen des Vertrauens, das der Kreml in die offizielle Schweiz hat.

Maurer wird sich in Moskau sicher viele Freunde machen.

Bundespräsident Maurer sagt, Russland müsse wieder international vermehrt miteinbezogen werden. Das wird in Moskau wohl gerne gehört?

In der Tat freut das den Kreml. Seit vielen Jahren arbeitet Putin darauf hin, dass Moskau wieder eine wichtigere Rolle in der Weltpolitik einnimmt. Wenn Maurer seine Aussage jetzt in Moskau wiederholt, macht er sich dort sicher viele Freunde. Er wird in den Abendnachrichten des russischen Fernsehens sicher sehr ausführlich gezeigt werden, weil das als Beweis angeführt wird, dass Russland in der internationalen Arena wieder ein geschätzter Partner ist.

Das Gespräch führte Simone Hulliger.