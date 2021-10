Legende: Modellierung der neutralisierenden Antikörper. CHUV | EPFL

Der entdeckte Antikörper wurde aus Lymphozyten eines Covid-19-Patienten am CHUV in Lausanne isoliert. Es handelt sich um einen der wirksamsten Antikörper, der bisher gegen SARS-CoV-2 identifiziert wurden. Die Strukturanalyse zeigt, dass der Antikörper an einer Stelle bindet, die nicht anfällig für Mutationen des viralen Spike-Proteins («Stachel des Virus») ist. Dadurch blockiert der Antikörper die Bindung des Spike-Proteins an Zellen, auf die das Virus abzielt und so die Lungenzellen infiziert. Auf diese Weise stoppt der Antikörper die Vermehrung des Virus und führt zur Eliminierung durch das Immunsystem.