Der Bundesrat legt dem Parlament im Rahmen des strategischen Entwicklungsprogramms (STEP Nationalstrassen) alle vier Jahre einen Ausbauschritt vor.

Zum Ausbauschritt 2023 gehört die Finanzierung für die fünf baureifen Projekte Wankdorf-Schönbühl, Schönbühl-Kirchberg, Rosenbergtunnel St. Gallen, Rheintunnel in Basel sowie Fäsenstaubtunnel in Schaffhausen. Dieses Paket enthält einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 4.35 Milliarden Franken.