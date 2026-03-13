Letzte Hochflur-Trams in Zürich aus dem Verkehr gezogen

Die Zürcher Verkehrsbetriebe haben ihre letzten Hochflur-Trams ausrangiert.

Somit sind sämtliche Trams hindernisfrei zugänglich.

Spezielle Modelle des Tram 2000 sind jedoch immer noch unterwegs.

Der «Ruhestand» der Hochflur-Trams seit Anfang März sei ein Meilenstein für die Hindernisfreiheit, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mit.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ein ausrangiertes Tram 2000 wird im Jahr 2023 für den Transport ins Ausland vorbereitet. Nun wurden auch die letzten Hochflur-Trams aus dem Verkehr genommen. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza. 1 / 2 Legende: Ein ausrangiertes Tram 2000 wird im Jahr 2023 für den Transport ins Ausland vorbereitet. Nun wurden auch die letzten Hochflur-Trams aus dem Verkehr genommen. Keystone/Ennio Leanza

Bild 2 von 2. Die Trams 2000 mit «Niederflur-Sänfte» sind teilweise barrierefrei und weiter in der Stadt Zürich unterwegs. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza. 2 / 2 Legende: Die Trams 2000 mit «Niederflur-Sänfte» sind teilweise barrierefrei und weiter in der Stadt Zürich unterwegs. Keystone/Ennio Leanza Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die noch fahrenden Trams 2000 verfügen über eine «Niederflur-Sänfte», sind also teilweise barrierefrei. Weiter sind noch Cobra- und Flexity-Trams unterwegs. Mit der Änderung müssen Fahrgäste auch nicht mehr auf das Rollstuhlsymbol achten, dieses fällt auf den digitalen Informationstafeln weg.

Neue Flexity-Trams liessen auf sich warten

Die VBZ beschafften 132 Flexity-Trams, um die 2000er-Serie zu ersetzen, die häufig noch nicht barrierefrei war. Die Auslieferung verzögerte sich allerdings über längere Zeit. Zuerst fochten die unterlegenen Tramhersteller den Entscheid gerichtlich an. Danach sorgte auch die Coronapandemie für eine Verzögerung.

Legende: Die Auslieferung der Flexity-Trams verzögerte sich. KEYSTONE/Christian Beutler

2020 fuhr das erste Flexity-Tram auf den Zürcher Schienen – nach neun Jahren Beschaffungsprozess, Rechtsstreitigkeiten und Herstellung.