Was die Bevölkerung offenbar aber nicht goutiert, ist das einzige Vorhaben des Bundesrates, Mehreinnahmen durch steuerliche Massnahmen zu schaffen: nämlich Steuervorteile auf den Bezug von Vorsorgekapital in der zweiten und dritten Säule zu reduzieren. Nur neun Prozent finden das gut. Allerdings sind mit «nur» 41 Prozent am drittmeisten Personen explizit dagegen.

Sotomo begründet diesen scheinbaren Widerspruch damit, dass diese mögliche Steuer noch eher unbekannt sei oder von vielen noch nicht vollständig verstanden werde.

Eine zweite von der Expertengruppe vorgeschlagene Einnahmequelle, die der Bundesrat jedoch nicht berücksichtigt hat – eine Grundstückgewinnsteuer auf Bundesebene – schneidet bei der Bevölkerung hingegen deutlich besser ab (32 Prozent).

Am besten kommt eine Finanztransaktionssteuer an. 53 Prozent wünschen sich eine solche Steuer. Sie wird von Anhängerinnen und Anhänger aller Parteien am häufigsten oder zweithäufigsten genannt. Sie wurde vom Bundesrat ebenfalls nicht weiterverfolgt.