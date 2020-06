Piller ist nicht nur Präsident der Migros-Genossenschaft Freiburg-Neuenburg, er ist auch Bauunternehmer. So gehen denn auch die Vorwürfe, die dazu führten, dass die Urabstimmung nötig wurde, darauf zurück. Piller wird von der Direktion der Migros-Regionalgenossenschaft vorgeworfen, bei zwei Migros-Bauten in Laroche und Belfaux zu Unrecht je 800'000 Franken kassiert zu haben. Die Untersuchung in dem Fall ist noch im Gange. Piller bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Auch hat eine Untersuchung, die von der Migros in Auftrag gegeben wurde, Piller im letzten Herbst entlastet. Trotzdem kam es zur Urabstimmung über Piller, die – wie jetzt bekannt wurde – gefälscht wurde. (colb)