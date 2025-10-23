Mit bis zu 140 km/h unterwegs

Das Sturmtief «Benjamin» zieht von West nach Ost über die Schweiz.

Stellenweise sind Böen in Orkanstärke registriert worden, auch im Flachland.

Umgestürzte Bäume führten zu Unterbrüchen im Bahnverkehr, und Züge verkehren teils nur eingeschränkt.

Laut SRF Meteo wurden in Bouveret am Genfersee 128 Kilometer pro Stunde gemessen. An exponierten Lagen wie auf dem Chrischonaturm in der Nähe von Basel wurden Böen von über 140 Kilometern pro Stunde registriert.

Der Bund hatte im Vorfeld für den gesamten Nordalpenraum eine Warnung der Stufe 3 von 5 herausgegeben. Es könnte zu umstürzenden Bäumen oder Beschädigungen einzelner Dächer kommen. Ebenso könnte intensiver Dauerregen zu Hochwassergefahr führen.

Ein umgestürzter Baum versperrte in Schaffhausen kurzzeitig die Fahrbahn im Industriequartier an der Stüdliackerstrasse.

Die Einsatzkräfte konnten das Hindernis wieder entfernen.

Die Auswirkungen in den Regionen im Überblick:

Westschweiz: Hier kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Neuenburger Kantonspolizei teilte auf Anfrage von Keystone-SDA mit, dass die Seyon-Schlucht wegen umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden musste. Auch der Bahnverkehr war betroffen – unter anderem auf den Strecken La Chaux-de-Fonds–Besançon und Vevey–Aigle , wie die SBB mitteilte. Zwischen Biel und Moutier sowie Basel und Laufen kam es zu Verspätungen. In Genf schloss die Stadtverwaltung vorsorglich alle Parks und Spazierwege bis auf Weiteres.

Auch hier sind Bahnstrecken betroffen, etwa zwischen . Zudem sind stellenweise Strassen gesperrt. In wurde mit einer Böe von 114 km/h ein neuer Oktober-Rekord aufgestellt – die höchste Windgeschwindigkeit seit Beginn der Messungen im Jahr 1981. Der bisherige Rekord lag bei 104 km/h im Oktober 2014. Ostschweiz, Zürich und Aargau: In Schaffhausen sind vereinzelt Bäume auf die Strasse gestürzt. Auch in der Region Zürich kam es zu Ausfällen im öffentlichen Verkehr: Die SBB melden Unterbrüche bei mehreren Zug- und Seilbahnverbindungen – darunter die Luftseilbahn Felsenegg am Uetliberg. Betroffen ist zudem die Zugstrecke zwischen Brugg und Turgi (AG).