Extra angereist, um für ihren Franjo zu jubeln: In der Lothar-Bar in Zweisimmen herrscht heute Feststimmung.

Es regnet auf die Skipiste am Rinderberg in Zweisimmen. Nichts für Schönwetterskifahrende. Trotzdem ist die Lothar-Bar am Pistenrand vom Rinderberg berstend voll: Um die 100 Menschen fiebern mit «ihrem» Franjo von Allmen mit.

«Die meisten sind extra für das Rennen gekommen», sagt der SRF-Journalist Pascal Schmitz, der den Super-G und die Fahrt von von Allmen in der Bar verfolgt.

So wird in der Lothar-Bar gefeiert

Um die 100 Menschen fiebern mit Franjo von Allmen in der Lothar-Bar in Zweisimmen mit.

Der Fanclub von Franjo von Allmen wurde im November 2022 in der Lothar-Bar in Zweisimmen gegründet.

Jubel und Geschrei bei jeder grünen Zwischenzeit von von Allmen.

Der Mann der Stunde hat einen eigenen Drink: Der Franatiker, eine Mischung nach von Allmens Geheimrezept.

Sie sind sich sicher, dass Franjo von Allmen die dritte Goldmedaille an diesen olympischen Winterspielen holt: «Eine Runde für alle».

Als von Allmen mit der Startnummer sieben an der Reihe ist, ist Daumendrücken angesagt. Bei jeder Zwischenzeit, die grün aufleuchtet, sind Schreie und Jubel zu hören. Und erst recht, als eine Bestzeit im Ziel aufleuchtet.

«Er ist jung, unbeschwert, geht voll drauflos, er kann das einfach», sagt Claudia aus Luzern, die in der Lothar-Bar mitfiebert.

Die Fans werden immer sicherer, dass «ihr» Franjo seine dritte Goldmedaille an diesen Olympischen Winterspielen holt. Grund genug, eine Runde des «Franatiker»-Shots zu spendieren. Also jene Mischung, die bei der Gründung des Fanclubs nach von Allmens Geheimrezept entstanden ist.

«Wir kommen gar nicht mehr aus dem Festen heraus», sagt Martin Feuz aus Zweisimmen. «Ich kann es noch gar nicht glauben, es ist surreal, fast wie in einem Traum», sagt Sandro Siegenthaler, Präsident des Franatiker-Fanclubs.

Für Siegenthaler hat heute die Lockerheit von Allmens den Ausschlag gegeben. Und, dass er bereits eine Goldmedaille von der Abfahrt in der Tasche hat: «So konnte er befreit drauflosfahren, ohne Druck.»