Priscilla Schwendimann ist in einer freikirchlichen Gemeinschaft in Kairo aufgewachsen. Als sie drei Jahre alt war, wanderten ihre Eltern nach Ägypten aus. Als 18-Jährige kehrte Schwendimann in die Schweiz zurück und studierte in Basel und Zürich Theologie. Seit 2019 ist sie als Pfarrerin in Zürich tätig. Derzeit predigt sie in der Zürcher Kirche St. Peter. Schwendimann setzt sich unter anderem für die Rechte von Homosexuellen ein.