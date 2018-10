Worum geht es? Der Kanton Jura schreibt alle Buslinien, die bisher die Postauto AG bedient hat, neu aus, berichtete gestern die «Sonntagszeitung». Das dortige Verkehrsamt reagiert damit auf den Subventionsskandal und wirft dem ÖV-Anbieter mangelnde Transparenz vor. Dasselbe Schicksal droht dem Unternehmen, das zu 100 Prozent dem Bund gehört, im Kanton Graubünden. «Es ist denkbar, dass noch andere Kantone nachziehen, wenn sie sehen, dass die Kantone, die die Strecken neu ausschreiben, Geld sparen können», sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.

Was bedeutet das? Auf vielen Strecken in der Schweiz hatte die Postauto AG bisher das Monopol. Kein anderes Unternehmen hatte die Möglichkeit, sich für diese zu bewerben. Wenn nun diese Strecken öffentlich ausgeschrieben werden, heisst das, die Postauto AG muss sich mit Mitbewerbern messen und könnte bestimmte Strecken verlieren. «Das wäre schlecht fürs Geschäft», so Schmutz. Offenbar rechnen die Kantone Jura und Graubünden mit Konkurrenzangeboten – zumindest in gewissen Regionen. «Sonst würden sie die Strecken wohl gar nicht erst ausschreiben.»

Was spricht dagegen? Öffentliche Ausschreibungen sind sehr aufwendig: Kriterien für die Vergabe müssten festgelegt und gewichtet werden. «Das sind Kosten, die indirekt die Passagiere und die öffentliche Hand tragen», so Schmutz. «Viele kleine Kantone schrecken davor zurück. Denn sie haben zu wenig Personal und zu wenig Ressourcen.» Dazu kommt: Oft ist das Postauto in den Regionen gut verankert. «Die Bevölkerung schätzt es sehr, und es gehört zur Tradition», gibt Schmutz zu bedenken.

Was spricht dafür? Bei allem Aufwand: Öffentliche Ausschreibungen haben auch das Potenzial für grosse Einsparungen. «Der Kanton Bern schreibt seit Jahren einen Teil der Buslinien aus und hat sehr gute Erfahrungen gemacht», weiss die SRF-Wirtschaftsredaktorin. «In einem Bericht spricht der Kanton Bern von jährlich zehn Millionen Franken, die dadurch gespart werden.» Aber auch in grösseren Kantonen – wie eben im Kanton Bern – schreibe man nur einen Teil der Strecken aus. «Einfach jene, bei denen es sich lohnt.»