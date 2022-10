Der Verband der Berner Heime hat dem Musikworkshop den Innovationspreis 2022 vergeben. Der mit 10'000 Franken dotierte «Preis für Innovationen in Berner Pflegeheimen» von Curaviva wurde dieses Jahr an zwei Preisträger vergeben. An die Stiftung Solina für das erwähnte Projekt «The Power of Music», der zweite Preis geht an den Schlossgarten Riggisberg mit dem Projekt «Für Frieden – Eine Aktion für Menschen in Not».

Für den Musikworkshop haben sich gemäss der Solina-Leitung schon andere Institutionen interessiert. Sie wollen das Konzept übernehmen.