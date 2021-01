Die wissenschaftliche Taskforce , Link öffnet in einem neuen Fensterberät den Bund in der Corona-Pandemie. Sie trifft selber keine Entscheidungen, sondern unterstützt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und weitere Bundesbehörden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen in deren Entscheidungsfindung. Darüber hinaus steht sie kantonalen Behörden für Beratung zur Verfügung.

Gearbeitet wird in zehn Untergruppen. In der mitgliederstärksten Gruppe «Clinical Care» mit derzeit 15 Fachpersonen werden die klinischen Forschungsdaten zu Covid-19 beurteilt.

Weitere Arbeitsgruppen geben Einschätzungen zur epidemiologischen Situation und zu Impfstoffen, koordinieren volkswirtschaftliche Analysen und befassen sich mit ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen. Die überwiegende Mehrheit der Experten sind Professoren.