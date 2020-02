Im Kanton Tessin, wo am Dienstag der erste Coronafall bestätigt wurde, macht sich das Virus im Alltag bemerkbar: So hat die Regierung die Fasnacht abgesagt. Die Eishockeyspiele vom Wochenende finden ohne Zuschauer statt und auch Restaurants, Bars und Läden bleiben leer. In Firmen, in denen das möglich ist, arbeiten Leute vermehrt von zu Hause aus.

Der Tessiner Tourismusdirektor Angelo Trotta spricht von einer kalten Dusche. Besonders für das Ostergeschäft: «Es sind die ersten Stornierungen eingetroffen. Wir müssen beobachten wie sich dieses Virus weiter entwickelt und dann allenfalls Aktionen durchführen.» Bereits wurde eine sogenannte Tourismus-Task-Force gebildet. Natürlich gebe es Firmen, die etwas Mühe haben – jene nämlich, die ihrer Ware von Norditalien oder China beziehen, sagt die Tessiner Industriellenvereinigung. Gravierend sei die Situation aber noch nicht.

Das Coronavirus führt nicht bloss zu Einbussen. Es gibt auch Firmen, die davon profitieren. Migros Ticino beispielsweise verzeichnet derzeit ein Umsatzplus von rund 15 Prozent, denn Tessiner kaufen wieder vermehrt im Tessin ein und verzichten auf günstigere Einkäufe im grenznahen Italien. (thuk)