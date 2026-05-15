Vor rund einem Jahr hat ein Bergsturz Blatten unter sich begraben. Das Walliser Dorf ist kein Einzelfall, sondern ein Symptom einer globalen Entwicklung, in der Millionen von Menschen ihr Zuhause durch Klimakatastrophen verlieren.

Es tut sich etwas im Lötschental. Ein Jahr nach dem fatalen Bergsturz wurden die Arbeiten an der Kantonsstrasse von Wiler nach Blatten aufgenommen. Der geplante Wiederaufbau macht vielen Blattnerinnen und Blattnern Hoffnung.

Doch da ist auch der Zweifel. Darüber, wie das neue Dorf aussehen soll. Ob der Wiederaufbau erstrebenswert ist. Ob das neue Blatten das alte ersetzen kann. Fragen, die an das individuelle Gefühl von Heimat gekoppelt sind.

Von Blatten bis nach Bangladesch

Es ist ein Phänomen, das weit über das kleine Dorf im Wallis hinausgeht. Global ist zu beobachten, dass sich Heimat durch Umweltveränderungen wandelt oder ganz verloren gehen kann. «Der Heimatverlust, den die Menschen in Blatten erlebt haben, ist im Kern dasselbe Phänomen wie in Bangladesch», sagt ETH-Forscher Jan Freihardt.

Legende: Was einst ein Zuhause war, steht heute in Blatten teilweise noch immer unter Wasser. (30.9.2025) KEYSTONE/Michael Buholzer

Im Norden des südasiatischen Landes hat er über Jahre miterlebt, wie ganze Uferlandschaften erodieren – und wie Menschen reagieren, wenn ihre Häuser weggespült werden. «Sie verlieren nicht nur Häuser und Land, sondern auch Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit», so Freihardt. Heimat sei nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl.

Zahlen steigen stark an

Im Jahr 2024 haben rund 45.8 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen – infolge klimabedingter Katastrophen und Ereignisse wie Dauerregen oder langanhaltender Dürren, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft. Das schreibt das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Damit liegt dieser Wert nahezu doppelt so hoch wie der durchschnittliche Jahreswert der vergangenen zehn Jahre.

SRF-Podcastserie «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» Box aufklappen Box zuklappen Legende: «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» ist eine SRF-Podcastserie von News Plus Hintergründe. Die vierteilige SRF-Podcastserie von «News Plus Hintergründe» erzählt, wie Blattnerinnen und Blattner den Verlust verarbeiten und was der Bergsturz mit ihnen gemacht hat. Die Serie landet bei persönlichen Fragen, die hoch politisch sind: Lässt sich Heimat wiederaufbauen – und wollen die Menschen überhaupt zurück?



«Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» erscheint unter srf.ch/audio, im Podcast-Feed von «News Plus Hintergründe» sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen.

«Laut Statistiken haben Überschwemmungen in den letzten zehn Jahren die meisten Menschen vertrieben, gefolgt von Stürmen», sagt Jan Freihardt. Südasien und Länder südlich der Sahara seien besonders betroffen. «Südasien ist ein zentraler Hotspot, weil dort sehr viele Menschen auf engem Raum leben», sagt Freihardt. Die Folgen seien entsprechend einschneidend – und machten sichtbar, wie ungleich sich Heimatverlust weltweit auswirkt.

Jan Freihardt betont zudem, dass klimabedingte Migration häufig missverstanden wird. Die Vorstellung, dass Vertriebene ins Ausland ziehen, sei weitverbreitet. «Doch viele bleiben in der Nähe ihres Wohnorts – sie ziehen in die nächste Stadt oder vorübergehend zu Verwandten, weil die meisten Menschen stark in ihrer Region verwurzelt sind.»

Sensible Bergregionen

Der Heimatverlust mag in südlicheren Ländern existenzbedrohlich sein, die Umweltauswirkungen nehmen aber auch in Europa und der Schweiz zu. Als Beispiele nennt Jan Freihardt die schweren Überschwemmungen im Tessin vor rund fünf Jahren, die Flutkatastrophe im Ahrtal oder eben den Bergsturz in Blatten.

Ich hoffe, diese Veränderungen sind auch eine Chance, Heimat neu zu definieren.

Heimat sei nicht mehr selbstverständlich, so der ETH-Forscher. «Gerade die Bergregionen sind besonders sensibel gegenüber Temperaturerhöhungen.» Schmelzende Gletscher, instabile Teile der Alpen oder weniger Schnee im Winter veränderten nicht nur die Landschaft, sondern auch das, was Menschen als Heimat wahrnehmen.

Für Jan Freihardt stellt sich zugleich eine grundlegende Frage neu: Was bedeutet Heimat in Zukunft? «Ich hoffe, diese Veränderungen sind auch eine Chance, Heimat neu zu definieren. Vielleicht finden wir sie nicht mehr nur an einem Ort, sondern stärker im menschlichen Zusammenleben.»

Veranstaltungshinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF-Host Vanessa Ledergerber spricht am 27. Mai 2026 im ALPS in Bern mit Menschen aus Blatten über Verlust und Neuanfang nach dem Bergsturz. Die Veranstaltung knüpft an den SRF-Podcast «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» von News Plus Hintergründe an. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen finden Sie hier.

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