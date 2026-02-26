Der Präsident des World Economic Forum WEF, Børge Brende, tritt wegen der Epstein-Akten zurück.

Dies wenige Wochen, nachdem das Forum eine unabhängige Untersuchung zu seiner Beziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingeleitet hatte.

Alois Zwinggi wird als interimistischer Präsident und CEO fungieren, teilten die WEF-Vorsitzenden mit.

Brende, der 2017 Präsident des WEF wurde, gab seine Entscheidung in einer Stellungnahme bekannt, nachdem das US-Justizministerium offengelegt hatte, dass der Norweger drei Geschäftsessen mit Epstein hatte.

Legende: Brende hatte per E‑Mail und SMS mit Epstein kommuniziert. Keystone/Cyril Zingaro

«Nach sorgfältiger Abwägung habe ich beschlossen, als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten. Meine Zeit hier, die sich über achteinhalb Jahre erstreckt, war äusserst bereichernd», lässt er sich zitieren.