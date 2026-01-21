Der Kantonswechsel von Moutier zum Jura verlief nicht ganz ohne Panne: 430 Pensionierte staunten nicht schlecht, als im Januar doppelte Rentenzahlungen auf ihren Bankkonten landeten – einmal von der Ausgleichskasse Jura, einmal vom Berner Pendant.
Die Doppelzahlung war aber kein Geschenk zum Kantonswechsel, sondern ein Fehler. Die Berner Ausgleichskasse überwies die Renten irrtümlich weiter an Personen aus Moutier, die zusätzlich Ergänzungsleistungen beziehen. Aufgeflogen ist der Fehler, als sich mehrere Seniorinnen und Senioren wegen der doppelten Gutschriften meldeten.
So erklärt Bern den Renten-Fauxpas
Wie erklärt die Berner Ausgleichskasse den Fehler? Der Kantonswechsel einer grossen Gemeinde sei ein «einmaliger und komplexer Vorgang», wo man auf keine Erfahrungen zurückgreifen könne. «Trotz sorgfältiger Vorbereitung kam es zu einem Missverständnis», schreibt die Ausgleichskasse des Kantons Bern auf Anfrage von SRF.
Insgesamt überwies die Ausgleichskasse 830'000 Franken an die Rentnerinnen und Rentner in der Neo-jurassischen Gemeinde Moutier.
Moutiers Wechsel zum Kanton Jura
-
Bild 1 von 5. Die Gemeinde Moutier hat mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht vom Kanton Bern zum Kanton Jura gewechselt. Bildquelle: SRF/Matthias Thomi.
-
Bild 2 von 5. Zuvor feierten tausende Menschen den historischen Moment an einem Fackelumzug durch Moutiers. Bildquelle: SRF/Matthias Thomi.
-
Bild 3 von 5. An der Spitze des Zugs marschierten Mitglieder der projurassischen Jugendorganisation «Béliers». Bildquelle: SRF/Matthias Thomi.
-
Bild 4 von 5. Ziel des Umzugs war das Stadthaus von Moutier. Bildquelle: SRF/Matthias Thomi.
-
Bild 5 von 5. Die Gastronomiebetriebe von Moutier hatten Freinacht. Bildquelle: SRF/Matthias Thomi.
Der Stadtpräsident von Moutier, Marcel Winistoerfer, reagiert gelassen auf die Panne: «Das kann passieren, das ist nun mal so bei so einem Wechsel. Aber ich hoffe, dass es nicht zu viele Pannen gibt.»
Betroffene müssen Geld zurückzahlen
Nun müssen die vom Geldsegen überraschten Seniorinnen und Senioren die doppelte Rente an die Berner Ausgleichskasse zurückzahlen. «Wir haben nach Absprache mit der Ausgleichskasse Jura die Rückforderung der von uns ausbezahlten Renten umgehend ausgelöst», heisst es.
Der Jura-Konflikt kurz erklärt
Der Jura-Konflikt entstand nach dem Wiener Kongress 1815, als das Gebiet dem Kanton Bern zugeteilt wurde. Dies führte zu sprachlichen und religiösen Spannungen zwischen dem französischsprachig-katholischen Jura und dem deutschsprachig-reformierten Kanton Bern.
Nach jahrzehntelangen politischen Auseinandersetzungen und teils gewaltsamen Protesten stimmte die Bevölkerung über eine Abspaltung ab, worauf 1979 der neue Kanton Jura gegründet wurde. Mehrere südjurassische Bezirke blieben jedoch bei Bern, was den Konflikt fortbestehen liess.
In den folgenden Jahrzehnten kam es zu weiteren Volksabstimmungen in einzelnen Gemeinden über einen Kantonswechsel. Die Stadt Moutier entschied sich nach langen juristischen und politischen Auseinandersetzungen 2021 für den Wechsel zum Kanton Jura, der am 1. Januar 2026 vollzogen wurde.