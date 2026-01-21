Panne beim Kantonswechsel: 430 Moutier-Rentner erhielten im Januar die doppelte Rente – und müssen diese nun zurückzahlen.

Der Kantonswechsel von Moutier zum Jura verlief nicht ganz ohne Panne: 430 Pensionierte staunten nicht schlecht, als im Januar doppelte Rentenzahlungen auf ihren Bankkonten landeten – einmal von der Ausgleichskasse Jura, einmal vom Berner Pendant.

Die Doppelzahlung war aber kein Geschenk zum Kantonswechsel, sondern ein Fehler. Die Berner Ausgleichskasse überwies die Renten irrtümlich weiter an Personen aus Moutier, die zusätzlich Ergänzungsleistungen beziehen. Aufgeflogen ist der Fehler, als sich mehrere Seniorinnen und Senioren wegen der doppelten Gutschriften meldeten.

So erklärt Bern den Renten-Fauxpas

Wie erklärt die Berner Ausgleichskasse den Fehler? Der Kantonswechsel einer grossen Gemeinde sei ein «einmaliger und komplexer Vorgang», wo man auf keine Erfahrungen zurückgreifen könne. «Trotz sorgfältiger Vorbereitung kam es zu einem Missverständnis», schreibt die Ausgleichskasse des Kantons Bern auf Anfrage von SRF.

Insgesamt überwies die Ausgleichskasse 830'000 Franken an die Rentnerinnen und Rentner in der Neo-jurassischen Gemeinde Moutier.

Moutiers Wechsel zum Kanton Jura

Der Stadtpräsident von Moutier, Marcel Winistoerfer, reagiert gelassen auf die Panne: «Das kann passieren, das ist nun mal so bei so einem Wechsel. Aber ich hoffe, dass es nicht zu viele Pannen gibt.»

Betroffene müssen Geld zurückzahlen

Nun müssen die vom Geldsegen überraschten Seniorinnen und Senioren die doppelte Rente an die Berner Ausgleichskasse zurückzahlen. «Wir haben nach Absprache mit der Ausgleichskasse Jura die Rückforderung der von uns ausbezahlten Renten umgehend ausgelöst», heisst es.