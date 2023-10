Legende: Waren die Covid-19-Massnahmen des Bundes verfassungskonform und angemessen? Keystone/Archiv/MARCEL BIERI

Auch zu einem zweiten Bericht der GPK-N nahm der Bundesrat Stellung. In diesem kam die parlamentarische Oberaufsicht zum Schluss, dass die Bundesstellen Covid-19-Massnahmen angemessen auf Verfassungsmässigkeit geprüft hätten. Der Bundesrat teilt diese Einschätzung, wie er schrieb.

Trotzdem will er – wie von der GPK-N gewünscht – prüfen, wie das Bundesamt für Justiz (BJ) seine präventive Kontrollaufgabe speziell in Krisenfällen verstärken könnte. Zur Diskussion steht weiter, ob die Kriterien im Epidemiengesetz, die den Übergang zur besonderen Lage regeln, präzisiert werden sollten.

Im Rahmen der Revision des Epidemiengesetzes will der Bundesrat schliesslich prüfen, ob abstrakte Eckwerte zur Einschätzung einer Bedrohungslage festgelegt werden sollen. Hingegen erachtet er die Definition einer für alle künftigen Gefährdungslagen anwendbaren und abschliessenden Liste von Indikatoren als nicht zielführend. Die Indikatoren sollten sich immer am konkreten Erreger und entsprechend an den verschiedenen Phasen einer künftigen Pandemie orientieren.