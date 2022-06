Der 60-jährige Deutsche, der am Montagabend festgenommen wurde, gilt deutschen Behörden als «die Spinne im Netz». Dieses Netz spinnt sich auch in die Schweiz, wie durch die koordinierten Razzien bekannt wurde: Ein Teil der Fäden führt nach Winterthur. Dort wurden am Montagabend zeitgleich drei Männer festgenommen: ein 17-jähriger Bosnier, ein 20-Jähriger und ein 26-jähriger Schweizer.



Der 26-Jährige war Beschuldigter im sogenannten An-Nur-Prozess, wo es um Gewalt gegen einen angeblichen Spitzel ging. Er wurde jedoch nicht verurteilt. In Untersuchungshaft genommen wurde der 26-Jährige wenige Stunden nach dem Attentat in Wien im November 2020. Denn: Im Sommer zuvor hatte er den späteren Terroristen getroffen. Eine mögliche Beteiligung an Vorbereitungen zum Terrorakt erhärtete sich in der Strafuntersuchung nicht. Einen Strafbefehl erhielt er aber wegen Besitz von Gewaltdarstellung.



Auch der 20-Jährige befindet sich seit mehreren Jahren auf dem Radar der Behörden, wie die NZZ schreibt. Er soll Kontakte zu Rückkehrern aus Syrien haben. Und er soll selber geplant haben, ins Kriegsgebiet zum IS auszureisen.



Auch der dritte in der Schweiz festgenommene Mann ist in Winterthur wohnhaft, ein 17-jähriger Bosnier, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Das Strafverfahren gegen ihn führt die Jugendanwaltschaft.



Alle drei gehören gemäss Presseberichten zum Kreis radikaler Islamisten in Winterthur – ein Kreis, der sich trotz der Schliessung der berüchtigten An-Nur-Moschee halten konnte und offenbar Nachwuchs fand.



Der um Generationen ältere Deutsche soll mit den verhafteten Winterthurern in direktem Kontakt gestanden haben. Wie die NZZ schreibt, kam es zu mindestens einem persönlichen Treffen.



Hat der Deutsche auch mit den drei Winterthurern über mögliche Anschläge gesprochen? Das ist nicht bekannt. Untereinander scheinen sich die Winterthurer und der Berner Oberländer aber zu kennen: Alle sollen sich gemäss der Aargauer Zeitung in inoffiziellen Gebetsräumen in der Region Winterthur getroffen haben, darunter auch Islamisten aus Schaffhausen, St.Gallen und anderen Kantonen.